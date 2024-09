AF Corse mit Ferrari-Pole-Position in Monza

Ferrari-Pole in Italien

Freude bei den Tifosi in Monza! AF Corse stellt ihren Ferrari 296 GT3 auf die Pole-Position für das dreistündige Rennen des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Heftiger Unfall vom ROWE Racing BMW.

Wie gewohnt wurde das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in drei Segmenten ausgefahren. Jeder Fahrer absolvierte ein Segment und aus den absolvierten Rundenzeiten wurde die Durchschnittszeit gebildet, welche über die Startaufstellung entscheidet.

Die Bestzeit im ersten Segment geht an Alessio Rovera. Der Ferrari-Werksfahrer umrundete den Kurs im AF Corse Ferrari 296 GT3 in 1:44.922 Minuten. Damit ist der Italiener der erste Pilot, der an diesem Wochenende die Schallmauer von 1:45 Minuten durchbricht.

Nach wenigen Minuten drehte sich Mark Radcliffe mit seinem Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 in der Ascari-Schikane, doch der Brite konnte mit seinem McLaren die Fahrt fortsetzen.

Rund vier Minuten vor dem Ende der zweiten Sitzung wurde die Rote Flagge ausgerufen. Neuzugang Maxime Oosten schlug mit dem ROWE Racing BMW M4 GT3 heftig am Ausgang der Ascari-Schikane ein. Dabei wurden das Fahrzeug und die Leitplanke stark beschädigt, was für eine längere Unterbrechung aufgrund der Leitplankenreparatur sorgte. Der junge Niederländer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Auch im zweiten Segment geht die Bestzeit an AF Corse! Vincent Abril fuhr mit einer Rundenzeit von 1:45.038 Minuten die schnellste Zeit im Ferrari mit der Startnummer #51.

Die Bestzeit im finalen Segment geht an Jordan Pepper im Grasser Racing Team Lamborghini. Mit einer Rundenzeit von 1:44.727 Minuten fuhr der Südafrikaner die schnellste Rundenzeit des bisherigen Rennwochenendes.

Mit einer kombinierten Rundenzeit von 1:44.911 Minuten wird der AF Corse von Alessio Rovera, Vincent Abril und Alessandre Pier Guidi. Somit können die Tifosi sich über eine Ferrari-Pole freuen.

Rang zwei geht an den Comtoyou Racing Aston Martin von Mattia Drudi, Marco Sörensen und Nicki Thiim - 0,172 Sekunden fehlten den Tabellenführern auf die Bestzeit.

Der WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 von Maro Engel, Lucas Auer und Daniel Morad komplettiert die Top 3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Monza Qualifying (Top 10):

1. Alessio Rovera/Vincent Abril/Alessandro Pier Guidi - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2. Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

3. Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts – WRT – BMW M4 GT3

5. Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Kevin Estre - Schumacher CLRT - Porsche 911 GT3 R

6. Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

7. Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

8. David Pittard/Valentin Hasse-Clot/Henrique Chaves – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

9. Adam Smalley/Miguel Ramos/Louis Prette - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10. Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse – ROWE Racing – BMW M4 GT3