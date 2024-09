GT World-Boxenstoppregeln in Monza erneut angepasst

Die Boxenstoppregularien des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza wurden aus Sicherheitsgründen erneut angepasst. Zusätzlicher Reifenwechsel ist nun bei Tankstopp vorgeschrieben.

Der GT World Challenge Europe Endurance Cup fährt in Monza eh schon mit angepassten Boxenstoppregularien. Durch die angepasste Strecke und dem neuen Ökokraftstoff ist der Treibstoffverbrauch so stark angestiegen, dass es in Monza einen weiteren Tankstopp geben muss – hier erfahrt ihr mehr zu der Anpassung.

Ursprünglich war es verboten, dass beim zusätzlichen Tankstopp ein Reifenwechsel stattfindet, doch aus Sicherheitsgründen wurde diese Regel nun angepasst.

Nach den Daten die Pirelli während des Rennwochenendes in Monza gesammelt hat, wurde nun festgelegt, dass bei dem Tankstopp ein Reifen auf der linken Seite gewechselt werden muss. Dabei ist es egal, ob der Reifen an der Vorder- oder an der Hinterachse gewechselt wird. Der Reifen muss von einem zusätzlichen Satz kommen.