FK Performance Motorsport bestätigt zweites Auto

FK Performance Motorsport hat das Fahrerduo des zweiten BMW M4 GT3 für das ADAC GT Masters bestätigt. Eduardo Coseteng und Julian Hanses werden den Boliden in der Saison 2025 pilotieren.

2025 wird FK Performance Motorsport in die dritte ADAC GT Masters-Saison starten. Nachdem das Team aus Bremen im Vorjahr Vizemeister wurde und als bestes europäisches BMW-Kundenteam ausgezeichnet wurde, möchte der Rennstall von Fabian Finck und Martin Kaemena erneut im Titelkampf ein gewichtiges Wort mitsprechen.

Zum Einsatz wird dabei der neue BMW M4 GT3 EVO kommen. Nach drei erfolgreichen Jahren mit Titelgewinnen und Rennsiegen in einer Vielzahl von bedeutenden Rennserien überarbeitete BMW das Fahrzeug moderat. So lag der Fokus beim BMW M4 GT3 EVO nicht unbedingt auf reiner Performance, sondern auf den Bereichen Fahrbarkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit.

Nachdem der norddeutsche Rennstall im Februar bereits Tim Zimmermann und Leyton Fourie als erstes Fahrerduo bestätigt hat, freut sich das Team nun, Eduardo Coseteng und Julian Hanses als zweites Fahrerduo zu präsentieren. Die beiden Piloten teilen sich den M4 GT3 Evo mit der Startnummer #10.

Coseteng geht in seine dritte Saison in der traditionsreichen Serie und in sein zweites Jahr mit FK Performance Motorsport. Der Pilot vom Inselstaat Philippinen fuhr bislang dreimal auf das Podium im ADAC GT Masters. Nach den Erfahrungen, die er in den Vorjahren in der Rennserie und mit dem BMW M4 GT3 sammeln konnte, möchte er nun in diesem Jahr richtig angreifen! Bereits sein Vater war ein erfolgreicher Rennfahrer und ging unter anderem in den Straßenschluchten von Macau an den Start. Mit acht Jahren begann er seine Karriere im Kartsport und legte in der philippinischen und asiatischen Kart Meisterschaft den Grundstein für seine Karriere. Um den Motorsport professionell nachzugehen, wanderte er 2018 nach Europa aus und lebt nun in Großbritannien.

«Ich freue mich sehr, in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison für FK Performance Motorsport an den Start zu gehen. Es ist eine hochkarätige Serie mit einigen der besten Teams und Fahrern, und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein. Die Zusammenarbeit mit Julian Hanses macht es noch spannender – wir verstehen uns sehr gut, und ich bin zuversichtlich, dass wir uns gegenseitig pushen und während der gesamten Saison um gute Ergebnisse kämpfen können», freut sich der 21-jährige Coseteng auf die anstehende Saison.

Sein Teampartner wird der 27-jährige Julian Hanses, der in diesem Jahr seine erste komplette Saison im ADAC GT Masters bestreitet. Hanses galt lange als eines der größten deutschen Talente im Formelsport und wechselte zur Saison 2019 in den GT-Sport. 2022 gewann Hanses den Titel in der GT4-Klasse des GTC Race und fuhr in den folgenden beiden Jahren als Förderpilot der Rennserie mit einem GT3-Fahrzeug in der deutschen GT-Meisterschaft. 2023 gewann er auch in der GT3-Klasse den Titel im GTC Race. Bei einem Gaststart im ADAC GT Masters konnte er im Vorjahr zudem bereits ein Podestergebnis einfahren.

«Geformt durch zwei intensive Jahre als GTC-Förderpilot und bereit für den nächsten Schritt – mit FK Performance Motorsport, dem BMW M4 GT3 EVO und Eduardo Coseteng an meiner Seite zählt 2025 nur der Blick nach vorn», fasst Hanses seine Gedanken vor seiner ADAC GT Masters-Debütsaison zusammen.

Neuer Teampartner von FK Performance Motorsport wird ENERGY-O-MAT, der das Team mit innovativen Getränkezapfanlagen ausstattet. Die norddeutsche Mannschaft wird das komplette Trinkkonzept über Trinkanlagen der Firma aus dem bayrischen Moosburg organisieren. Zum Einsatz wird dabei eine ENERGY-O-MAT 3-IN-1-Anlage kommen, welche der weltweit erste Getränkeautomat mit einem innovativen 3G-Hightech-System für Heiß- und Kaltgetränke ist. Zudem wird die DRINK FIT TAB-Anlage eingesetzt, bei dem Mineraldrinks in 6–8 Geschmacksrichtungen sowie Wasser und gekühltes Wasser abgezapft werden können.

Das ADAC GT Masters wird auch in diesem Jahr an sechs Rennwochenenden mit je zwei Rennen ausgefahren. Viermal gastiert die Rennserie dabei im Rahmenprogramm der DTM. Auf dem DEKRA Lausitzring, dem Nürburgring und bei der Premiere im September auf dem Salzburgring in Österreich wird das Endurance-Format angewendet, welches zur Saison 2025 überarbeitet wurde. Bei beiden Rennläufen wird bei den Veranstaltungen nun das 80-minütige Rennformat mit zwei Boxenstopps angewendet. Bei den verbleibenden Veranstaltungen wird das gewohnte einstündige Rennformat genutzt.