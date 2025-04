Valentino Rossi bestätigt erneut Start bei 24h Spa

Im Rahmen der FIA WEC in Imola hat Valentino Rossi erneut bestätigt, bei den 24h Spa – dem weltgrößten GT3-Rennen – an den Start zu gehen. Seine Mitfahrer wird BMW zu einem späteren Zeitpunkt bestätigen.

Valentino Rossi startet beim weltgrößten GT3-Rennen! Nachdem er es bereits im Februar bei den 12h Bathurst angedeutet hat, hat es Rossi im Rahmen der FIA WEC in Imola erneut bestätigt. Der neunmalige Motorradweltmeister wird erneut einen BMW M4 GT3 von WRT pilotieren.

Mit wem Rossi das legendäre Rennen in den Ardennen, bei dem erneut über 70 Fahrzeuge erwartet werden, bestreiten wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

«Ich werde erneut in Spa fahren», so Rossi in Imola auf der Pressekonferenz. «Ich liebe das Rennen! Tolle Hersteller und Teams bestreiten das Rennen und machen es zu einer tollen Herausforderung.»

Die 24h Spa werden der erste Start von Rossi in der diesjährigen GT World Challenge Europe-Saison sein. Zwei Wochen nach dem Langstreckenklassiker wird «Il Dottore» zudem beim Sprint Cup-Rennen, auf seiner Heimstrecke, im italienischen Misano an den Start gehen. Mehr zu dem Start an der Adriaküste könnt ihr hier erfahren.