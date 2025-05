Internationales Lamborghini-Aufgebot bei Engstler

Engstler Motorsport wird mit zwei Lamborghini Huracán GT3 im ADAC GT Masters starten. Das Team von Franz Engstler vertraut dabei auf vier internationale Piloten, welche mit Talent in das bayrische Team bringen.

Nach langen sieben Monaten Winterpause geht es nun endlich wieder los. Das ADAC GT Masters startet an diesem Wochenende auf dem Lausitzring in die Saison 2025 und Engstler Motorsport ist mit nicht nur einem, sondern zwei LIQUI MOLY Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im Teilnehmerfeld vertreten.

Nach drei Einsätzen in der diesjährigen GT Winter Serie Anfang des Jahres konnte das Team nun vor zwei Wochen beim offiziellen Pre-Season Test auf dem Lausitzring weitere Erfahrungen mit dem Lamborghini sammeln. Ein Test, der für die weitere Saisonvorbereitung sehr zielführend war.

Franz Engstler: «Der Test hat uns gezeigt, dass wir auf jeden Fall noch einige Erfahrungen mit dem Lamborghini sammeln müssen – das war aber auch zu erwarten. Die Jungs haben sich mit den Erkenntnissen des Tests die letzten zwei Wochen nochmal richtig ins Zeug gelegt und ich denke, wir bringen nun eine sehr gute Basis mit ins erste Wochenende. Das gesamte Team kann es auf jeden Fall kaum erwarten endlich in die Saison zu starten und auch ich freue mich, unsere beiden LIQUI MOLY Lamborghinis in Action zu sehen.»

Mit Jonas Karklys (Litauen) und Emil Gjerdrum (Norwegen) setzt Engstler Motorsport auf eine sehr entwicklungsfähige Fahrerpaarung. Jonas, der bereits das dritte Jahr in Folge mit Engstler Motorsport an den ADAC GT Masters teilnimmt, konnte, trotz Debut im Lamborghini, bereits Anfang des Jahres einen Sieg in der GT Winter Serie einfahren. Und auch Emil hat mit dem Team bereits in der GT Winter Serie Erfahrung sammeln können. Mit seinen gerade mal 18 Jahren, ist der Norweger der jüngste Fahrer im diesjährigen Fahrerfeld und debütiert nach zwei Jahren im GT4-Sport nun erstmalig im GT3.

Den zweiten Rennboliden des LIQUI MOLY Team Engstlers werden zum Saisonstart der Pole Szymon Ladniak und der Niederländer Dante Rappange steuern. Szymon ist in den vergangenen Jahren nicht nur bereits in der TCR sondern auch in der Ferrari Challenge Europe mit Engstler an den Start gegangen und kennt das Team somit schon einige Jahre. Nach einem Jahr Pause und einem Test im Audi R8 LMS GT3 evo II im vergangenen September vollzieht nun auch er sein Debut in einer GT3-Meisterschaft.

Dante Rappange sitzt im Gegenzug bereits das zweite Jahr in Folge in einem GT3. Nach einer erfolgreichen GT World Challenge Europe-Saison im Aston Martin im vergangenen Jahr, unterstützt er nicht nur das Team Engstler im ADAC GT Masters in einem Lamborghini, sondern nimmt auch mit dem Grasser Racing Team am GT World Challenge Europe Endurance Cup teil.

Luca Engstler: «Ich freu mich wirklich sehr auf diese Saison. Ich denke unser Fahreraufgebot zeigt sehr viel Potenzial und wird sich über das Jahr hinweg gut entwickeln. Für das Team ist der Einsatz der zwei Lambos natürlich zunächst eine große Aufgabe, ich bin mir aber sicher, dass das alle super meistern werden. Ich werde natürlich auch versuchen die Jungs mit meinem Wissen und meiner Erfahrung im Lambo zu unterstützen. Die Entwicklung von Nachwuchsfahrern war meinem Papa in der Vergangenheit schon immer sehr wichtig und das möchte ich auch zukünftig so beibehalten.»