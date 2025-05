Edgar Barth: Erfolgreicher Rennfahrer in Ost und West 20.05.2025 - 17:25 Von Thorsten Horn

© Günther Geyler-Archiv Thorsten Horn Edgar Barth beim Rossfeld-Bergrennen im Jahr 1964

Am 20. Mai 1965, also heute vor 60 Jahren, verstarb mit Edgar Barth einer der wenigen Rennfahrer, die sowohl in Ost- als auch im West-Deutschland des von 1949 bis 1990 geteilten Landes erfolgreich waren.