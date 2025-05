BMW siegt nach großartiger Strategie in Zandvoort

BMW-Sieg in Zandvoort

WRT glänzt auch beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort mit einer großartigen Strategie. Charles Weerts und Kelvin van der Linde fahren vom achten Startplatz zum Gesamtsieg.

Erneut führt eine großartige Strategie und ein schneller Boxenstopp WRT zum Gesamtsieg im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Charles Weerts und Kelvin van der Linde gewinnen den zweiten Lauf in Zandvoort in ihrem BMW M4 GT3. Für sie ist es der erste Sprint Cup-Sieg in diesem Jahr, nachdem sie den Endurance Cup-Saisonauftakt gewannen. Das Duo fuhr vom achten Startrang zum Gesamtsieg

Den zweiten Platz belegt der Sainteloc Audi von Ivan Klymenko und Lorens Lecertua, welcher auch den Silver Cup gewinnt. Doch nachdem Klymenko im zweiten Stint den Speed nicht mitgehen konnte, hatte er am Rennende 12,429 Sekunden Rückstand.

Luca Engstler und Jordan Pepper komplettieren die Podestränge in ihrem Grasser Lamborghini.

Ben Green erlaubt sich als Polesetter beim Start einen Fehlstart, so dass der Emil Frey Racing-Pilot aus Großbritannien eine 10-Sekunden-Zeitstrafe erhielt. Auch der zweitplatzierte Chris Lulham und Jesse Salmenautio in der Corvette begangen dasselbe Vergehen und wurden ebenfalls bestraft.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Rennen 2 (Top 10):

1. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

2. Ivan Klymenko/Lorens Lecertua – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

3. Jordan Pepper/Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

4. Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe – Garage 59 – McLaren 720S GT3

5. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

6. Alex Arkin Aka/Ezequiel Perez Companc – Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Mex Jansen/Maxime Oosten - Paradine Competition - BMW M4 GT3

8. Jamie Day/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

9. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

10. Maxime Martin/Luca Stolz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3