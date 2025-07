Youngster Hütter debütiert im Engstler Lamborghini

Premiere beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Der Österreicher Tim Hütter wird erstmals im ADAC GT Masters antreten. Der Youngster wird für das Liqui Moly Team Engstler mit einem Lamborghini antreten.

Der österreichische Youngster Tim Hütter wird auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters debütieren. Hütter wird dabei an der Seite von Szymon Ladniak für das LIQUI MOLY Team Engstler powered by GRT mit einem Lamborghini Huracán GT3 antreten.

Zur Vorbereitung auf das Rennwochenende auf dem Nürburgring ging Hütter mit dem Lamborghini-Team aus Wiggensbach im Allgäu bereits vor zwei Wochen in der STT beim ADAC Racing Weekend in der Eifel an den Start. Das Wochenende nutzte Hütter, um sich an das Team und den Lamborghini zu gewöhnen. Im ersten Rennen fuhr er auf den achten Platz, ehe es im Sonntagsrennen zum zwölften Platz reichte.

Tim Hütter ist damit der dritte Teamkollege von Szymon Ladniak in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison. Beim Saisonauftakt auf dem Lausitzring ging Dante Rappange mit dem Polen an den Start, ehe in Zandvoort Baptiste Moulin der zweite Pilot war.