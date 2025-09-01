Porsche-Team Neuhofer Rennsport debütiert in Salzburg

Beim ADAC GT Masters-Debüt auf dem Salzburgring startet Neuhofer Rennsport erstmals in der GT3-Rennserie. Felix Neuhofer und Porsche-Routinier Alfred Renauer steuern den 911 GT3 R des Teams.

Zusammen mit Felix Neuhofer und Alfred Renauer feiert Neuhofer Rennsport vom 5. bis 7. September auf dem Salzburgring sein Debüt im ADAC GT Masters. Das bayerische Team wird dabei einen Porsche 911 GT3 R einsetzen.

Das von Markus und Felix Neuhofer aufgebaute Team gilt bereits seit Jahren als Porsche-Spezialist und startet regelmäßig in Markenpokalen wie dem Porsche Sports Cup Suisse. Darüber hinaus absolvierte das Team bereits einige internationale Einsätze – unter anderem beim 24-Stunden-Rennen in Dubai. Felix Neuhofer debütierte zuletzt auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters, als er für das Team Joos Sportwagentechnik antrat und wichtige Erfahrungen sammeln konnte.

Nun folgt mit dem Start in der renommierten GT-Serie der nächste Schritt. Mit Alfred Renauer hat das Team aus Gröbenzell einen der erfahrensten Porsche-Piloten aus der ADAC GT Masters-Vergangenheit mit an Bord. Der 40-Jährige bringt eine geballte Erfahrung hinter dem Steuer des Porsche 911 GT3 R mit. Und auch das ADAC GT Masters kennt ihr wie aus dem Effeff – so bestritt er bereits zahlreiche Rennen mit Fahrzeugen von den Marken Porsche, Ferrari und Lamborghini.

«Mit den Renauer-Brüdern verbindet uns bereits eine lange und sehr intensive Freundschaft. Dadurch kam das ganze Projekt zustande und jetzt freue ich mich, dass wir zusammen am Salzburgring an den Start gehen können», so Felix Neuhofer. «Die Strecke fühlt sich zudem für uns wie ein Heimrennen an. Denn der Salzburgring ist nur knappe zwei Stunden Autofahrt entfernt von unserer Firma.»