GT World Challenge Europe finalisiert 2026er Kalender

Die GT World Challenge Europe hat den 2026er Rennkalender finalisiert. In Portimão wird erstmals der Endurance Cup gastieren. Der Kurs kehrt erstmals seit 2015 in Serie zurück. Sprint Cup-Finale in Barcelona.

Nachdem bereits im Rahmen der 24h Spa präsentiert wurde, dass Portimão 2026 in den Rennkalender der GT World Challenge Europe zurückkehren wird, hat Stéphane Ratel am Nürburgring den Teams die finalen Details zum Rennkalender präsentiert.

Das Saisonfinale in Portimão wird Teil des Endurance Cup. Der beliebte Kurs direkt an der Algarveküste wird erstmals seit 2015 Teil der SRO-Rennserie sein. Zudem trägt die SRO-Rennserie erstmals Endurance Cup-Rennen auf der Strecke aus.

In Barcelona wird stattdessen der Sprint Cup ausgetragen. Im Vorjahr fand auf dem Kurs in Katalonien das Saisonfinale des Sprint Cup statt, während in diesem Jahr der Endurance Cup in Spanien ausgetragen wird. Im kommenden Jahr werden somit wieder Sprintrennen in Barcelona ausgefahren.

Rennkalender GT World Challenge Europe powered by AWS 2026:

07.04. – 08.04. – Paul Ricard Prologue

11.04. – 12.04. – Paul Ricard (Endurance Cup)

02.05. – 03.05. – Brands Hatch (Sprint Cup)

19.05. – 20.05. – 24h Spa Prologue

30.05. – 31.05. – Monza (Endurance Cup)

25.06. – 28.06. – CrowdStrike 24 Hours of Spa (Endurance Cup)

18.07. – 19.07. – Misano (Sprint Cup)

01.08. – 02.08. – Magny-Course (Sprint Cup)

29.08. – 30.08. – Nürburgring (Endurance Cup)

19.09. – 20.09. – Zandvoort (Sprint Cup)

03.10. – 04.10. – Barcelona (Sprint Cup)

17.10 – 18.10. – Portimão (Endurance Cup)