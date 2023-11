Deux invitations pour les 24h du Mans 2024 via l'AsLMS

Dans l'univers de l'organisateur du Mans, l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), il existe également l'Asian Le Mans Series. Ce championnat continental se déroule généralement pendant les mois d'hiver et attire ainsi de nombreuses équipes qui participent habituellement à l'European Le Mans Series (ELMS) ou à d'autres séries européennes. Pour la saison 2023/24, le calendrier de l'AsLMS a été élargi à cinq courses.

Le retour se fait à Sepang. Le circuit de Malaisie (ou plutôt toute la région du Sud-Est asiatique) a été laissé de côté ces dernières années, car l'AsLMS ne s'est produite que dans la région du Golfe. Mais à partir de la saison prochaine, le calendrier sera à nouveau un peu plus large. Sepang ouvrira la saison les 2 et 3 décembre 2023 avec deux courses. Le 4 février 2024, les courses auront lieu à Dubaï. La finale de la saison aura lieu à Abu Dhabi avec deux courses (10 et 11 février 2024).

L'ACO a également publié une première liste d'autos provisoire. Celle-ci se compose de 39 voitures. En AsLMS, les LMP2 se disputent la victoire finale. Onze Oreca 07 y sont inscrites. Du point de vue germanophone, Proton Competition est certainement important. L'écurie du sud de l'Allemagne a inscrit deux Oreca. La catégorie LMP3 est composée de cinq Ligier JS P320.

Avec 23 voitures, la classe GT constitue le gros du peloton. Celle-ci est composée de bolides GT3 - et donc (comme d'habitude) d'une grande diversité. Avec Getspeed, Attempto Racing, Leipert Motorsport, Herberth Motorsport, Project 1 et l'équipe Motopark, des écuries allemandes de renom sont de la partie. La liste provisoire des participants est disponible ici.

Le point fort de l'AsLMS pour la saison 23/24 est à nouveau le fait qu'il y a deux invitations à gagner pour les 24h du Mans 2024. Celles-ci iront au champion LMP2 et au champion GT. Le champion LMP3 ne sera toutefois plus récompensé par une invitation à la grande classique de la Sarthe française. Il sera toutefois prioritaire pour la distribution des places pour la course Road to Le Mans de 2024. Cet événement se déroule toujours dans le cadre des 24h du Mans.