Ferrari verlängert mit Hypercar-Pilot Nicklas Nielsen

Der Däne fuhr in der Saison 2023 der Sportwagen-WM (FIA WEC) einen Ferrari 499P mit Antonio Fuoco und Miguel Molina. Das Trio beendete das Jahr auf Tabellenplatz drei. Nun wurde der Vertrag mit Nicklas Nielsen erneuert.

Ferrari ist seit 2023 mit zwei 499P in der Hypercar-Klasse der FIA WEC unterwegs. Mit Erfolg: Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi gewannen im Juni die legendären 24 Stunden von Le Mans. Im Schwesterauto saßen Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, die final Platz drei in der Fahrer-Wertung der WM-Saison 2023 einfahren konnten - sowie in Sebring, Portimão, Monza und in Bahrain auf dem Podium standen.

Grund genug für die Mythos-Marke aus Maranello, im kommenden Jahr auf Kontinuität zu setzen. So wurde nun der Vertrag mit Werksfahrer Nicklas Nielsen erneuert. «Ich freue mich sehr, meinen Vertrag mit Ferrari verlängert zu haben», so Nielsen. «Ich denke, wir hatten gemeinsam großartige Saisons, insbesondere dieses Jahr mit dem Hypercar. Ich freue mich darauf, diese Reise voranzutreiben und die Entwicklung des 499P vor der Saison 2024 fortzusetzen.»

Nielsen ist ein Ferrari-Eigengewächs. Er gewann 2018 die europäische Ferrari Challenge - also den Ferrari-Markenpokal. Danach wurde er in den Ferrari-Fahrerkader berufen und hat dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Somit war es keine große Überraschung, dass ihm für 2023 auch der Platz im 499P anvertraut wurde.

«Nicklas ist ein schneller und junger Fahrer, der in der Ferrari-Familie aufgewachsen ist, wo er nach dem Sieg im Markenpokal bis 2022 jede Saison mindestens einen internationalen Titel errungen hat, bevor er dieses Jahr in der Fahrerwertung der FIA WEC den dritten Platz belegte. Wir sind stolz, seinen Vertrag zu verlängern», freut sich auch Ferrari-Langstrecken-Motorsport-Chef Antonello Coletta über den weiteren Einsatz von Nielsen.