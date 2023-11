Daniel Juncadella in der Corvette von TF Sport in WEC

Der Spanier wird Werksfahrer von Corvette und verlässt somit Mercedes-AMG nach vielen Jahren. Er soll für TF Sport die FIA WEC in der neuen Z06 GT3.R bestreiten. Auch Charlie Eastwood für TF Sport vorgesehen.

In der Saison 2024 halten bekanntlich die GT3-Autos Einzug in die FIA WEC. Pro Marke werden aber nur zwei Fahrzeuge zugelassen. Auch die neue Corvette Z06 GT3.R soll dann mit dabei sein. Die beiden amerikanischen Fahrzeuge sollen vom britischen Rennstall TF Sport eingesetzt werden. Ob dies alles so zutrifft, wird erst klar werden, nachdem die WEC die vorläufige Entrylist für 2024 herausgibt. Das wird wohl Ende November geschehen.

Grundsätzlich gibt es bei den GT3-Entries in der WEC auch Beschränkungen in Bezug auf die Piloten. So muss in jedem Trio ein Bronze-Pilot und ein Silber-Pilot (oder ein zweiter Bronze-Pilot) vorhanden sein. Der dritte Fahrer kann dann ein Voll-Profi sein. Nun steht fest, wer die Profis im Falle von TF Sport wären. Dabei handelt es sich um den Spanier Daniel Juncadella sowie um den Briten Charlie Eastwood.

Juncadella gehörte lange Zeit dem Kader von Mercedes-AMG an und wechselt nun also zu Corvette. «Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel meiner Karriere. Mit dem Beitritt zu TF Sport für die WEC-Saison 2024 wird ein Traum wahr», so Juncadella. «Es wird mein erster Start in der WEC und bei den 24 Stunden von Le Mans sein. Ich kann es kaum erwarten, alle im Team kennenzulernen und mich an die Arbeit zu machen. Die neue Corvette Z06 GT3.R sieht aus wie eine richtige Waffe.»

Auch Eastwood ist neu bei Corvette. Er gehörte zuvor zum Kader von Aston Martin: «Ich freue mich sehr, mit der brandneuen Corvette Z06 GT3.R an der WEC-Kampagne von TF Sport teilzunehmen. Es ist eine absolute Ehre, offizieller Corvette-Fahrer zu sein. Wie immer wird die WEC hart umkämpft sein. Aber ich weiß, dass wir alle Mittel haben, um die Meisterschaft anzustreben.»

Juncadella und Eastwood wurden von Corvette zu offiziellen Werksfahrern ernannt. Auch Earl Bamber und Nico Varrone wird diese Ehre zuteil. Varrone hatte 2023 die WEC-Saison in der Corvette C8.R bestritten und die GTE-Am-Klasse gewonnen. Bamber wird 2024 weiterhin im Cadillac-Hypercar in der WEC sitzen und in der GT3-Corvette einige IMSA-Rennen bestreiten. Weitere Corvette-Werksfahrer sind Antonio Garcia, Tommy Milner, Nicky Catsburg und Alexander Sims.