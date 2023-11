Due inviti per la 24h di Le Mans 2024 tramite l'AsLMS

L'Asian Le Mans Series si terrà ancora una volta nell'inverno 23/24. Il programma prevede cinque gare. Sepang torna in calendario. Ci sono anche due biglietti per la 24h di Le Mans. Lista di iscrizione preliminare con 39 auto.

Nell'universo dell'organizzatore di Le Mans ACO (Automobile Club de l'Ouest) esiste anche l'Asian Le Mans Series. Il campionato continentale si svolge solitamente nei mesi invernali e attira quindi molti team che altrimenti partecipano alla European Le Mans Series (ELMS) o ad altre serie europee. Nella stagione 2023/24, il calendario della AsLMS è stato ampliato a cinque gare.

Sepang è tornato. Il circuito della Malesia (o dell'intera regione del Sud-Est asiatico) è stato omesso negli ultimi anni, poiché l'AsLMS ha gareggiato solo nella regione del Golfo. Ma dalla prossima stagione, il calendario è di nuovo un po' più ampio. Sepang darà il via alla stagione con due gare il 2 e 3 dicembre 2023. Le gare si svolgeranno poi a Dubai il 4 febbraio 2024. Il finale di stagione si svolgerà con due gare (10 e 11 febbraio 2024) ad Abu Dhabi.

L'ACO ha anche già pubblicato un primo elenco provvisorio di iscritti. Si tratta di 39 veicoli. Le LMP2 si contenderanno la vittoria assoluta nell'AsLMS. Sono undici le Oreca 07 iscritte. Proton Competition è certamente importante dal punto di vista della lingua tedesca. La squadra corse della Germania meridionale ha iscritto due vetture Oreca. La classe LMP3 è composta da cinque Ligier JS P320.

La classe GT costituisce la maggior parte dello schieramento con 23 vetture. Si tratta di vetture GT3 e la varietà è altrettanto ampia (come sempre). Con Getspeed, Attempto Racing, Leipert Motorsport, Herberth Motorsport, Project 1 e Team Motopark, sono coinvolte note scuderie tedesche. L 'elenco iscritti provvisorio è disponibile qui.

Il punto forte dell'AsLMS nella stagione 23/24 è ancora una volta il fatto che ci sono due inviti alla 24h di Le Mans 2024 da vincere. Questi andranno al campione LMP2 e GT. Tuttavia, il campione LMP3 non sarà più onorato con un invito alla grande classica sulla Sarthe francese. Tuttavia, avrà la priorità nella distribuzione delle posizioni in griglia per la Road to Le Mans del 2024. Questo evento si svolge sempre nell'ambito del programma di supporto della 24 Ore di Le Mans.