Dois convites para as 24h de Le Mans 2024 através do AsLMS

O Asian Le Mans Series realizar-se-á novamente no inverno de 23/24. Cinco corridas fazem parte do programa. Sepang está de volta ao calendário. Há também dois bilhetes para as 24h de Le Mans. Lista de inscritos preliminar com 39 carros.

O Asian Le Mans Series também existe no universo do organizador de Le Mans, o ACO (Automobile Club de l'Ouest). O campeonato continental realiza-se normalmente durante os meses de inverno e, por conseguinte, atrai muitas equipas que, de outra forma, competem no European Le Mans Series (ELMS) ou noutras séries europeias. Na época de 2023/24, o calendário do AsLMS foi alargado para cinco corridas.

Sepang está de volta. O circuito da Malásia (ou toda a região do Sudeste Asiático) foi omitido nos últimos anos, uma vez que o AsLMS só competiu na região do Golfo. Mas a partir da próxima época, o calendário volta a ser um pouco mais alargado. Sepang dará início à época com duas corridas a 2 e 3 de dezembro de 2023. As corridas terão lugar no Dubai, a 4 de fevereiro de 2024. O final da época terá então lugar com duas corridas (10 e 11 de fevereiro de 2024) em Abu Dhabi.

O ACO também já publicou uma primeira lista provisória de inscritos. Esta é composta por 39 veículos. Os LMP2 vão competir pela vitória geral no AsLMS. Onze Oreca 07 estão aí registados. A Proton Competition é certamente importante do ponto de vista germânico. A equipa de corridas do sul da Alemanha inscreveu dois Oreca. A classe LMP3 é composta por cinco Ligier JS P320.

A classe GT constitui a maior parte do pelotão, com 23 carros. Esta é constituída por carros GT3 - e a variedade é correspondentemente grande (como é habitual). Com a Getspeed, a Attempto Racing, a Leipert Motorsport, a Herberth Motorsport, a Project 1 e a Team Motopark, estão envolvidas conhecidas equipas de corridas alemãs. A lista provisória de inscritos está disponível aqui.

O ponto alto do AsLMS na época 23/24 é, mais uma vez, o facto de existirem dois convites para as 24h de Le Mans 2024. Estes serão atribuídos ao campeão dos LMP2 e dos GT. No entanto, o campeão LMP3 já não será honrado com um convite para a grande clássica da Sarthe francesa. No entanto, terá prioridade na distribuição das posições na grelha para a corrida Road to Le Mans de 2024. Este evento é sempre realizado como parte do programa de apoio das 24 Horas de Le Mans.