45 minutes ! La chevauchée de "Poldi" vers le record du monde

Il s'agissait de prouver que même le véhicule ayant probablement la plus grosse cylindrée au monde, l'ancien véhicule expérimental "Brutus" avec ses douze cylindres et ses 47 litres de cylindrée, pouvait fonctionner sans impact sur le climat.

C'est ce que Son Altesse Royale Léopold Prince de Bavière s'était promis de faire. Et il l'a fait. En début de semaine, l'ancien pilote d'usine BMW a réalisé une chevauchée de 45 minutes sur la machine infernale avec l'eFuel qu'il promeut depuis un certain temps déjà - un record mondial !

Pour la toute première fois, le "Brutus" de 750 ch a été alimenté par un moteur d'avion BMW centenaire équipé d'eFuel. Le grand seigneur du sport automobile a ainsi prouvé que même le plus grand moteur à combustion du monde, d'une cylindrée de près de 47 litres, peut fonctionner sans impact sur le climat.

Et Herrmann Layher, le président des musées techniques de Sinsheim et de Spire, dont le Brutus fait partie des objets exposés, ajoute : "L'eFuel brûle complètement et avec un grand dégagement de chaleur, même les anciennes particules de suie ont été brûlées".