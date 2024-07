Ennstal Classic: «Poldi» erinnert an Freund Roland

Prinz Leopold von Bayern nimmt mit seinem BMW 3,0 CSL am Samstag in Gröbming an der Ennstal Classic teil. Im Gespräch mit Speedweek erinnert «Poldi» an seinen Freund Roland Ratzenberger, welcher auf dem BMW verewigt ist.

Das Ennstal Classic ist seit über 30 Jahren ein begehrter Treffpunkt: Gustostückerl der Automobilgeschichte und des historischen Rennsports werden ausgeführt, im Teilnehmerfeld treffen einander illustre Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und (Motor-)Sport.

Einer will Samstag (20. 7.) beim Stadt-Grand Prix von Gröbming, dem Abschluss des Oldtimerfests, an einen Freund erinnern: Prinz Leopold von Bayern, von vielen nur «Poldi» gerufen und genannt, beklebte seinen vor zwei Jahren aus privater Hand erworbenen BMW 3,0 CSL mit Erinnerungen an Roland Ratzenberger. Der vor 30 Jahren in Imola tödlich verunglückte Salzburger und der 81-jährige Wittelsbacher waren ab 1987 Kollegen im Werksteam von BMW.

«Obwohl wir nie in derselben Serie antraten, waren wir gut befreundet. Ich mochte seine offene, immer freundliche Art. Außerdem war er ein exzellentes Talent», sagt von Bayern über Ratzenberger.

Dass «Roland forever» und das rotweißrote Helmdesign Rolands nun auf dem in den 24 Stunden auf dem Nürburgring in den 1970ern erprobten Leichtbau-Coupé (mit dem Niki Lauda und Hans-Peter Joisten 1973 gewannen) aufscheint, erfreut auch die Eltern Rolands, Margit und Rudi Ratzenberger, mit denen Leopold von Bayern und sein Freund Axel Watter rechtzeitig Kontakt aufgenommen hatten. Der historische Tourenwagen hat aber auch Zukunftspotenzial: Er fährt in Gröbming und auch später mit E-Fuels, die von CAC Engineering in Zusammenarbeit mit der Universität Freiberg (Sachsen) zur Verfügung gestellt werden.

«Poldi» ist mittlerweile auf 60 Jahre Motorsport («Klar war die Familie am Anfang überhaupt nicht begeistert») stolz, freut sich auf das Treffen mit seinem Langzeitkumpel Dieter Quester im Ennstal und denkt (wie der Wiener) nicht an Rücktritt: «Ich bestreite noch acht bis neun Oldtimerevents im Jahr.» Natürlich als BMW-Botschafter, zuletzt auch in Goodwood.

Dass er Ende September beim historischen Rossfeldrennen bei Berchtesgaden, das Joachim Althammer in bewährter Weise ausrichtet, dabei ist, ist fast schon Ehrensache. Nicht nur, weil er dort wieder mit Hans-Joachim Stuck einige Streiche aushecken kann. Und für Oktober 2025 hat sich «Poldi» den ersten Legends Grand Prix auf dem Salzburgring schon vorgemerkt.