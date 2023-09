45 minuti! La corsa a caldo di "Poldi" verso il record del mondo

L'obiettivo era dimostrare che anche il veicolo con la più grande cilindrata al mondo, l'antico veicolo sperimentale "Brutus" con dodici cilindri e 47 litri di cilindrata, può essere utilizzato in modo neutrale dal punto di vista climatico.

Questo è ciò che Sua Altezza Reale Leopoldo Principe di Baviera aveva in mente. E l'ha realizzato. Con l'eFuel, di cui è promotore da tempo, l'ex pilota BMW è riuscito a fare un giro di 45 minuti sulla macchina infernale all'inizio di questa settimana - un record mondiale!

Per la prima volta, il "Brutus" da 750 CV è stato alimentato da un motore BMW da 100 anni con eFuel. In questo modo, il gran signore del motorsport ha dimostrato che anche il più grande motore a combustione del mondo, con una cilindrata di quasi 47 litri, può essere utilizzato in modo neutrale dal punto di vista climatico.

"Un motore a combustione interna non è di per sé sporco, ma solo ciò che brucia", ha dichiarato. Herrmann Layher, presidente dei musei tecnologici di Sinsheim e Speyer: "L'eFuel brucia completamente e con grande sviluppo di calore, anche le vecchie particelle di fuliggine sono state bruciate".

