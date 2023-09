45 minutos! O passeio quente de "Poldi" para o recorde mundial

O objetivo era provar que mesmo o veículo com a maior cilindrada do mundo, o antigo veículo experimental "Brutus", com doze cilindros e 47 litros de cilindrada, pode ser operado de forma neutra para o clima.

Era isso que Sua Alteza Real Leopoldo, Príncipe da Baviera, tinha em mente. E tornou-a realidade. Com o eFuel, que tem vindo a promover há já algum tempo, o antigo piloto da BMW conseguiu, no início desta semana, dar uma volta de 45 minutos na máquina infernal - um recorde mundial!

Pela primeira vez, o "Brutus" de 750 cv foi alimentado por um motor de avião BMW com 100 anos de idade com eFuel. Ao fazê-lo, o grande senhor dos desportos motorizados provou que mesmo o maior motor de combustão do mundo, com uma cilindrada de quase 47 litros, pode ser operado de forma neutra para o clima.

"Um motor de combustão interna não é sujo por si só, apenas o que queima", diz ele.

E Herrmann Layher, presidente dos museus de tecnologia de Sinsheim e Speyer, cujas exposições incluem o Brutus, acrescenta: "O eFuel arde completamente e com grande desenvolvimento de calor, até as velhas partículas de fuligem foram queimadas".