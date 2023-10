La sensazionale Zakspeed Turbo Capri nel DRM

Al Supersprint sul circuito in cemento del Nürburgring, Hans Heyer vinse per la prima volta con la Zakspeed Turbo Capri. Perché mi ricordo ora di questa gara?

Mesi prima della sua prima apparizione, la "Super-Capri" era sulla bocca di tutti. Ma per molto, molto tempo non si è visto nulla. Nessuna foto, nessun disegno, niente. Le voci di corridoio diventavano sempre più insistenti per le notizie sull'attesa auto delle meraviglie.

Ma le informazioni rimanevano scarse, estremamente scarse. L'ufficio stampa della Ford si opponeva, i tecnici si contorcevano, Erich Zakowski non riusciva a scoprire nulla. Si avvicinava il momento della prima apparizione al Gran Premio di Germania. Come cronista, ero nei guai, perché nella prossima rivista "rallye racing", che sarebbe stata pubblicata subito dopo la gara di Hockenheim, non poteva mancare un articolo sull'auto dei sogni. Ma non si poteva fare nulla: nessuna informazione.

In preda all'angoscia - e in modo piuttosto sprovveduto, come si faceva all'epoca - mi misi in contatto con Hans Heyer, pilota di punta della Zakspeed. Sapendo che in passato erano sempre stati molto corretti tra loro, gli descrissi il mio problema. Come si scoprì in seguito, il problema era un accordo di esclusività tra Ford e il leader del mercato delle riviste automobilistiche.

Heyer, tuttavia, non era apparentemente interessato a tali accordi; con suo grande sollievo, si può persino supporre che semplicemente non ne fosse a conoscenza. In ogni caso, chiacchierò, parlando in dettaglio della finezza della costruzione leggera, dell'aerodinamica e degli ottimi freni. È stata una storia meravigliosa. E al momento giusto. Una cosa del genere, da giornalista, non si dimentica mai.

La Capri Gruppo 5 era un'auto da corsa rivoluzionaria sotto ogni punto di vista. Fu la prima vettura di serie a implementare i principi della cosiddetta "wing car" e dell'"effetto suolo".

Allo stesso tempo, fu uno degli ultimi concetti in cui i regolamenti del Gruppo 5 furono seguiti alla lettera in una vettura di serie esistente. (La fase successiva e ultima di questa evoluzione fu la BMW M1, che anche come modello di serie aveva gli elementi essenziali di un'auto del Gruppo 5 di successo, compreso il concetto di motore centrale con il motore situato davanti all'asse posteriore).

L'ingegnere capo della Ford, Thomas Ammerschläger, era orgoglioso all'epoca: "Abbiamo ottenuto una tale deportanza che la Capri avrebbe potuto teoricamente viaggiare a 280 km/h sul soffitto di una stanza senza cadere".

Gli ingegneri della Capri hanno soddisfatto la ricerca di una distribuzione ottimale del peso spostando il motore a quattro cilindri, molto compatto, il più indietro possibile. Con la Capri da corsa, gli sviluppatori si concentrarono quindi su una deportanza senza compromessi, su una costruzione estremamente leggera, su un'agilità estrema e su perfezionamenti aerodinamici. Una vera icona della storia del Gruppo 5.