Markus Reiterberger (BMW) contento: "Mi mejor carrera".

La temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Resistencia fue un gran éxito para el equipo oficial BMW. El equipo de Werner Daemen volvió a terminar en tercera posición, al igual que en Le Mans y Spa-Francorchamps. Con el séptimo puesto en la carrera de ocho horas de Suzuka, la M1000RR llegó a la bandera a cuadros en todas las carreras, con un respetable botín de puntos. El año pasado, sin embargo, la victoria en Spa fue el único final.

La carrera en el Circuito Paul Ricard no fue completamente según lo previsto para Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger y Jeremy Guarnoni. Durante la noche, un problema electrónico hizo sudar al equipo belga, pero al final Markus Reiterberger consiguió los mejores tiempos por vuelta para terminar segundo en la carrera. Al final, terminaron terceros en la carrera y en la clasificación general del EWC.

"Estoy muy contento. La carrera aquí fue turbulenta. Tácticamente, habíamos elegido un camino ligeramente diferente y quizás un poco de mala suerte de nuevo con el coche de seguridad", explicó Reiterberger tras el final de temporada. "También perdimos tiempo debido a los dos defectos. Pero siempre remontamos. Creo que he hecho mi mejor carrera hasta ahora. Fui capaz de apretar al máximo en cada stint, remontar, marcar tiempos rápidos y estar siempre entre los más rápidos".

Reiterberger añadió: "Conduje durante los dos últimos stints. Me sentí bien hasta entonces, pero el último fue realmente duro. Lo dimos todo porque aún queríamos terminar segundos y conseguir así el segundo puesto en el Campeonato del Mundo. Pero no ha sido posible, la diferencia era demasiado grande. No obstante, estoy muy satisfecho. Terminamos todas las carreras y parece que hemos resuelto los problemas que tuvimos el año pasado."

"Y creo que si mejoramos un poco más, podremos luchar por el título mundial el año que viene", miraba al futuro el piloto de 29 años. "Gracias a todos en BMW Motorrad Motorsport y en el equipo que siempre han trabajado tan duro. Creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido y podemos hacer el resto."

"Tengo sentimientos encontrados. Por un lado estoy muy contento, pero por otro se nos acaba de escapar el título de Campeón del Mundo y hemos tenido un poco de mala suerte durante las carreras", fue el resumen de Ilya Mikhalchik, que todavía tiene la oportunidad de ganar su cuarto título de Superbike IDM el próximo fin de semana. "Creo que esta temporada ha sido una de las mejores. Terminamos todas las carreras, subimos al podio en tres de las cuatro ocasiones y siempre estuvimos luchando por las primeras posiciones. Incluso en Japón estuvimos cerca del podio".

El ucraniano, que marcó la vuelta rápida de carrera en Le Castellet con 1:52.898 min, se mostró lleno de gratitud tras la carrera. "Quiero dar las gracias a todos los ingenieros de BMW por los grandes progresos en la moto. Espero que esto sea sólo el principio y podamos ser aún más fuertes", subrayó el piloto oficial de BMW. "Un agradecimiento especial a mis compañeros de equipo, que lo dan todo en cada vuelta. Aprendemos unos de otros y eso es genial. Gracias a todo el equipo por el trabajo, y espero que algún día ganemos el título".

Jeremy Guarnoni también se mostró satisfecho con otro podio. "Por supuesto que estamos contentos. Porque acabar en el podio en un clásico como éste es fantástico. Además, el resultado en el campeonato era importante después de la difícil temporada que tuvimos el año pasado, aunque ganáramos en Spa", dijo el francés.

"Ahora estamos de vuelta y luchando con los mejores equipos. Ese es el aspecto positivo. Pero, por supuesto, estábamos aquí para ganar. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero incluso sin ellos no podríamos haber luchado por la victoria", resumió Guarnoni con realismo. "Porque creo que Suzuki ha sido un poco mejor que nosotros aquí. Así que tenemos que seguir trabajando".

Bol d'Or, resultado:

1º Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 vueltas.

2º Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3º BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4º YART Yamaha Equipo Oficial EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5º Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6º Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7º Equipo Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8º Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9º MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10º Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



También

11º Equipo LRP Polonia (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15º Team Bolliger Suiza (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20º Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Resultado final del Campeonato del Mundo (EWC):

1.YART Yamaha Equipo Oficial EWC, 181 puntos.

2º Yoshimura SERT Motul, 161

3º BMW Motorrad World Endurance, 160

4º F.C.C. TSR Honda France, 149

5º Honda Viltais Racing, 127,5

6º Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7º Tati Team Beringer, 57

8º Maco Racing Team, 54.5

9º LRP Polonia, 49,5

10º KM99, 48.5

11º Motobox Kremer Racing, 46

12º ERC Endurance Ducati, 39

13º Bolliger Suiza, 38,5

14º Team Moto Ain, 38.5

15º Team HRC con Japan Post, 35