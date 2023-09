Bol d’Or, 23h: Suzuki führt vor Yamaha und Honda

Suzuki kassierte in der Nacht die volle Punktzahl nach acht Stunden im Rennen von Le Castellet. Yamaha platzierte sich unterdessen vor WM-Konkurrent Honda. Team Bolliger weiter in Problemen.

Für das Suzuki Endurance Team von Damien Saulnier und Yohei Kato läuft der Bol d’Or bisher völlig nach Plan. Nach einem Renndrittel auf dem Circuit Paul Ricard kassierte SERT mit Sylvain Guintoli, Gregg Black und Etienne Masson die zehn Punkte für die Zwischenwertung. Suzuki führte knapp 50 Sekunden vor der zweitplatzierten YART-Mannschaft, obwohl Gregg Black nach sechs Stunden im Rennen einen Sturz hinnehmen musste.

YART selbst musste hart gegen F.C.C. TSR Honda France um den zweiten Platz kämpfen, denn nach dem Boxenstopp um kurz vor 23 Uhr lagen die beiden WM-Spitzenreiter nur wenige Zehntelsekunden auseinander. Niccolo Canepa setzte sich aber im entscheidenden Moment auf seiner Yamaha von Josh Hook ab, der nach seiner Verletzung vom Motocross-Training wieder fit ist. Die Mannschaft von Mandy Kainz verkürzte somit den Rückstand auf Honda auf 13 Punkte.

Hinter Suzuki, Yamaha und Honda liegt das BMW-Werksteam aus Belgien auf Position 4. Markus Reiterberger konnte in den Abendstunden immer wieder die schnellsten Rundenzeiten in den Asphalt brennen. Der Bayer war teilweise so schnell wie am Nachmittag. Platz 5 belegt um 23 Uhr das Team Viltais Racing Honda mit Florian Alt, Steven Odendaal und Leandro Mercado.

Weiter gegen den Strich läuft es beim Team von Kevin Bolliger. Die Kawasaki-Mannschaft aus der Schweiz kämpft immer wieder mit Problemen mit der Elektronik und man verlor dadurch viel Zeit in der Boxengasse. Um 23 Uhr belegte das Team nur Platz 28.

Bol d'Or, Stand nach acht Stunden:

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 240 Runden

2. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

6. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7. Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

8. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1

9. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

10. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR



Ferner:

23. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1

28. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

WM-Stand nach acht Stunden beim Bol d'Or:

1. F.C.C. TSR Honda France, 149 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC , 136

3. BMW Motorrad World Endurance, 112

4. Yoshimura SERT Motul, 91

5. Kawasaki Webike Trickstar, 70

6. Honda Viltais Racing, 70

7. Tati Team Beringer, 50

8. ERC Endurance Ducati, 39

9. Team HRC with Japan Post, 35

10. KM99, 30

11. Motobox Kremer Racing, 30

12. SDG Honda Racing, 26

13. Maco Racing Team, 23

14. LRP Poland, 20