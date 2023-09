Markus Reiterberger (BMW) heureux : "ma meilleure course".

Pour l'équipe d'usine BMW, la saison 2023 du championnat du monde d'endurance a été un grand succès. L'équipe de Werner Daemen a de nouveau franchi la ligne d'arrivée en troisième position, comme au Mans et à Spa-Francorchamps. Avec une septième place lors des huit heures de Suzuka, la M1000RR a franchi la ligne d'arrivée de toutes les courses, avec une belle récolte de points. En revanche, l'année dernière, la victoire à Spa a été la seule arrivée.

La course sur le circuit Paul Ricard ne s'est pas déroulée entièrement comme prévu pour Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger et Jeremy Guarnoni. Pendant la nuit, un problème électronique a donné des sueurs froides à l'équipe belge, mais au final, Markus Reiterberger a réalisé les meilleurs temps au tour pour décrocher la deuxième place de la course. Finalement, ils ont terminé troisième de la course et du classement général EWC.

"Je suis en tout cas très heureux. La course ici a été turbulente. Nous avons choisi un chemin tactiquement un peu différent et peut-être à nouveau un peu de malchance avec la voiture de sécurité", a expliqué Reiterberger à l'issue de la finale de la saison. "Nous avons également perdu du temps à cause des deux pannes. Mais nous avons toujours réussi à revenir. Je crois que j'ai fait ma meilleure course jusqu'à présent. J'ai pu vraiment pousser à chaque relais, rattraper mon retard, réaliser des temps au tour rapides et constants et j'ai toujours été parmi les plus rapides".

Reiterberger a ajouté : "J'ai fait les deux derniers relais. Je me sentais bien jusque-là, mais le dernier a été vraiment difficile. Nous avons tout donné, car nous voulions encore terminer deuxièmes et ainsi prendre la deuxième place du championnat du monde. Mais ce n'était plus possible, le retard était trop important. Je suis néanmoins très satisfait. Nous avons terminé toutes les courses et nous semblons avoir résolu les problèmes que nous avions rencontrés l'an dernier".

"Et je pense que si nous nous améliorons encore un peu, nous pourrons nous battre pour le titre de champion du monde l'année prochaine", a déclaré le pilote de 29 ans en se projetant dans l'avenir. "Merci à tous ceux qui, chez BMW Motorrad Motorsport et dans l'équipe, ont toujours travaillé si dur. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et que nous pourrons faire le reste".

"J'ai des sentiments un peu mitigés. D'un côté, je suis vraiment heureux, mais d'un autre côté, nous avons manqué de peu le titre de champion du monde et nous avons été un peu malchanceux pendant les courses", a résumé Ilya Mikhalchik, qui a encore une chance de remporter son quatrième titre IDM Superbike le week-end prochain. "Je pense que cette saison a été l'une des meilleures. Nous avons terminé toutes les courses, nous sommes montés sur le podium à trois occasions sur quatre et nous nous sommes toujours battus pour les premières places. Même au Japon, nous sommes passés tout près du podium".

L'Ukrainien, qui a réalisé le meilleur tour en course au Castellet en 1:52,898 min, était plein de gratitude après la course. "Je tiens à remercier tous les ingénieurs de BMW pour les énormes progrès réalisés sur la moto. J'espère que ce n'est que le début et que nous pouvons devenir encore plus forts", a souligné le pilote d'usine BMW. "Un merci particulier à mes coéquipiers qui donnent tout à chaque tour. Nous apprenons les uns des autres, et c'est formidable. Merci à toute l'équipe pour son travail - et j'espère qu'un jour nous gagnerons le titre".

Jeremy Guarnoni s'est également réjoui d'être à nouveau sur le podium. "Bien sûr que nous sommes contents. Car monter sur le podium d'une classique comme celle-ci, c'est formidable. Le résultat au championnat était également important après la saison difficile que nous avons connue l'an dernier, même si nous avions gagné à Spa", a déclaré le Français.

"Maintenant, nous sommes de retour et nous nous battons avec les meilleures équipes. C'est l'aspect positif. Mais bien sûr, nous étions là pour gagner. Nous avons eu quelques problèmes techniques, mais même sans cela, nous n'aurions pas pu nous battre pour la victoire", a résumé Guarnoni avec réalisme. "Car je pense que Suzuki était un peu meilleure que nous ici. Nous devons donc simplement continuer à travailler".

Bol d'Or, résultats :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 tours.

2. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 rdn

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4. YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7. Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8. Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9. MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10e Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



En outre :

11. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15e Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20e Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Résultat final du championnat du monde (EWC) :

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 points

2. Yoshimura SERT Motul, 161

3. BMW Motorrad World Endurance, 160

4. F.C.C. TSR Honda France, 149

5. Honda Viltais Racing, 127,5

6. Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7e Tati Team Beringer, 57

8. équipe Maco Racing, 54,5

9. LRP Poland, 49,5

10. KM99, 48,5

11e Motobox Kremer Racing, 46

12. ERC Endurance Ducati, 39

13. Bolliger Switzerland, 38,5

14e Team Moto Ain, 38,5

15e Team HRC avec Japan Post, 35