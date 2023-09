Markus Reiterberger (BMW) soddisfatto: "La mia migliore gara".

La stagione 2023 del Campionato Mondiale Endurance è stata un grande successo per il team BMW. Il team di Werner Daemen ha concluso nuovamente in terza posizione, come a Le Mans e a Spa-Francorchamps. Con il settimo posto alla gara di otto ore di Suzuka, la M1000RR ha raggiunto la bandiera a scacchi in tutte le gare, con un bottino di punti di tutto rispetto. L'anno scorso, tuttavia, la vittoria a Spa è stata l'unico traguardo.

La gara al Circuit Paul Ricard non è andata completamente secondo i piani per Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger e Jeremy Guarnoni. Durante la notte, un problema di elettronica ha fatto sudare il team belga, ma alla fine Markus Reiterberger ha comunque fatto registrare il giro più veloce per arrivare secondo in gara. Alla fine, il team si è classificato terzo in gara e nella classifica generale dell'EWC.

"Sono decisamente molto felice. La gara qui è stata turbolenta. Dal punto di vista tattico, avevamo scelto una strada leggermente diversa e forse un po' di sfortuna, ancora una volta, con la safety car", ha spiegato Reiterberger dopo il finale di stagione. "Abbiamo anche perso tempo a causa dei due difetti. Ma siamo sempre tornati indietro. Credo di aver fatto la mia gara migliore finora. Sono stato in grado di spingere al massimo in ogni stint, di recuperare terreno, di ottenere tempi sul giro sempre veloci e di essere sempre tra i più veloci."

Reiterberger ha aggiunto: "Ho guidato negli ultimi due stint. Mi sentivo bene fino a quel momento, ma l'ultimo è stato davvero difficile. Abbiamo dato tutto perché volevamo ancora arrivare secondi e quindi ottenere il secondo posto nel Campionato del Mondo. Ma non è stato possibile, il distacco era troppo grande. Tuttavia, sono molto soddisfatto. Abbiamo portato a termine tutte le gare e sembra che abbiamo risolto i problemi che avevamo l'anno scorso".

"E penso che se miglioreremo ancora un po', potremo lottare per il titolo di campione del mondo l'anno prossimo", ha detto il 29enne guardando al futuro. "Grazie a tutti i collaboratori di BMW Motorrad Motorsport e del team che hanno sempre lavorato duramente. Penso che possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto e che possiamo fare il resto".

"Ho sentimenti contrastanti. Da un lato sono molto contento, ma dall'altro abbiamo mancato di poco il titolo mondiale e abbiamo avuto un po' di sfortuna durante le gare", è stato il riassunto di Ilya Mikhalchik, che ha ancora la possibilità di vincere il suo quarto titolo IDM Superbike il prossimo fine settimana. "Credo che questa stagione sia stata una delle migliori. Abbiamo portato a termine tutte le gare, siamo saliti sul podio in tre occasioni su quattro e siamo sempre stati in lotta per le prime posizioni. Anche in Giappone siamo stati vicini al podio".

L'ucraino, che ha fatto segnare il giro più veloce a Le Castellet con 1:52.898, era pieno di gratitudine dopo la gara. "Voglio ringraziare tutti gli ingegneri BMW per i grandi progressi fatti sulla moto. Spero che questo sia solo l'inizio e che possiamo diventare ancora più forti", ha sottolineato il pilota ufficiale BMW. "Un ringraziamento speciale va ai miei compagni di squadra, che danno il massimo a ogni giro. Impariamo l'uno dall'altro e questo è fantastico. Ringrazio tutta la squadra per il lavoro svolto e spero che un giorno riusciremo a vincere il titolo".

Anche Jeremy Guarnoni si è detto soddisfatto di un altro podio. "Naturalmente siamo contenti. Perché finire sul podio in una classica come questa è fantastico. Anche il risultato in campionato è stato importante dopo la stagione difficile che abbiamo avuto l'anno scorso, anche se abbiamo vinto a Spa", ha detto il francese.

"Ora siamo tornati a lottare con i top team. Questo è l'aspetto positivo. Ma ovviamente eravamo qui per vincere. Abbiamo avuto alcuni problemi tecnici, ma anche senza di essi non avremmo potuto lottare per la vittoria", ha riassunto Guarnoni con realismo. "Perché credo che la Suzuki sia stata un po' più brava di noi. Quindi dobbiamo solo continuare a lavorare".

Bol d'Or, risultato:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 giri.

2° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4° YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7° Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8° Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9° MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10° Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



Inoltre:

11° Team LRP Polonia (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Risultato finale del Campionato del Mondo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 punti.

2° Yoshimura SERT Motul, 161

3° BMW Motorrad World Endurance, 160

4° F.C.C. TSR Honda France, 149

5° Honda Viltais Racing, 127,5

6° Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7° Tati Team Beringer, 57

8° Maco Racing Team, 54,5

9° LRP Polonia, 49,5

10. KM99, 48,5

11. Motobox Kremer Racing, 46

12° ERC Endurance Ducati, 39

13° Bolliger Svizzera, 38,5

14° Team Moto Ain, 38,5

15° Team HRC con Japan Post, 35