Après la 3e place au championnat du monde : les objectifs futurs de BMW

BMW s'est classé troisième lors de chacune des trois courses de 24 heures de cette année. Au Mans, à Spa-Francorchamps et au Bol d'Or ce week-end, Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik et Jeremy Guarnoni sont tous montés sur le podium avec la M1000RR. Au final, l'équipe belge BMW Motorrad World Endurance Team a récolté 160 points en 2023, soit un seul de moins que Yoshimura SERT Motul (Suzuki), qui s'est classé deuxième.

Au Bol d'Or, après une première place sur la grille de départ et de solides relais en course, le constructeur allemand a failli terminer deuxième, mais de petits problèmes techniques et un manque d'adhérence initial l'ont contraint à se contenter de la troisième place au championnat du monde et en course sur le circuit Paul Ricard. "Nous sommes venus ici avec une très bonne préparation et un super rythme. Nous avons été très performants lors de toutes les séances d'entraînement et avons également pu décrocher la pole position", a rapporté Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport, après la finale de la saison. "Nous avons ainsi pu nous assurer les cinq premiers points. Nous avions en effet 38 points de retard et, avec 85 points à distribuer, nous avions encore des chances".

"Nous devions gagner cette course et nous comptions aussi sur un peu de malchance des autres", a résumé Bongers. "Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire tout à fait de la même manière. Nous avons eu deux fois dans la nuit un problème assez similaire avec l'alimentation électrique de la moto. Cela nous a coûté environ huit tours au total. Cela nous a définitivement coûté la deuxième place en course et au championnat du monde. C'est amer quand il ne s'agit que d'un point".

"Mes félicitations vont à Yamaha pour son titre de champion du monde et à Suzuki pour sa victoire ici en course. Néanmoins, nous avons à nouveau montré notre rythme et je suis très satisfait que nous ayons pu terminer les quatre courses de cette année, dont les trois 24 sur le podium. C'était impensable l'année dernière et cela montre le potentiel", a déclaré le Néerlandais. "Je tiens à remercier toute l'équipe BMW Motorrad World Endurance, nos puissants pilotes et tous ceux qui, à Munich et à Berlin, ont rendu cela possible. Nous avons maintenant un long hiver pour continuer à nous améliorer et je suis sûr que nous reviendrons bien armés pour attaquer le titre".

Pour le chef d'équipe Werner Daemen, la fin de saison EWC a également été passionnante. Après la saison dernière, qui avait certes vu la première victoire à Spa-Francorchamps, mais qui s'était par ailleurs soldée par trois échecs, 2023 a été une réussite totale. "J'ai des sentiments mitigés. Pour être honnête : Si tu m'avais parlé de ce résultat avant la saison, j'aurais été plutôt heureux", a souligné Daemen après le Bol d'Or. "Mais maintenant, nous sentons que le titre aurait aussi été possible, et alors tu en veux plus. Mais c'est une course spéciale et je pense que nous étions forts".

"En qualifications, nous avons montré notre potentiel en décrochant la pole position. Les pilotes ont encore fait un travail formidable", a souligné le Belge. "En course, nous avons eu un peu de malchance et des problèmes techniques qui nous ont coûté quelques tours. Si nous avions gagné, le championnat du monde aurait peut-être été possible".

"Cela signifie que nous avons encore du travail à faire et que le titre sera notre objectif pour l'année prochaine", a déclaré clairement l'ancien pilote de 52 ans. "Merci à BMW, aux pilotes et à toute l'équipe pour leur travail acharné et formidable cette saison. Il y a tellement de gens qui ont contribué à ce que nous terminions toutes les courses et montions sur le podium dans toutes les courses de 24 heures. L'année prochaine, nous attaquerons à nouveau" !

Bol d'Or, résultat :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 tours.

2. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 rdn

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4. YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7. Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8. Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9. MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10e Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



En outre :

11. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15e Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20e Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Résultat final du championnat du monde (EWC) :

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 points

2. Yoshimura SERT Motul, 161

3. BMW Motorrad World Endurance, 160

4. F.C.C. TSR Honda France, 149

5. Honda Viltais Racing, 127,5

6. Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7e Tati Team Beringer, 57

8. équipe Maco Racing, 54,5

9. LRP Poland, 49,5

10. KM99, 48,5

11e Motobox Kremer Racing, 46

12. ERC Endurance Ducati, 39

13. Bolliger Switzerland, 38,5

14e Team Moto Ain, 38,5

15e Team HRC avec Japan Post, 35