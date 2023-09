Motobox Kremer (Yamaha): Klare Ziele für den Bol d'Or

Nach dem erfolgreichen Suzuka-Abenteuer sind die Hoffnungen beim Team Motobox Kremer Racing für den Bol d’Or am Wochenende groß. Beim EWC-Saisonfinale geht es um einen Top-10-Rang in der Endwertung der Meisterschaft.

Daniel Rubin, Christian Napoli und Geoffroy Dehaye erarbeiteten sich zuletzt beim großartigen Suzuka 8h-Event in Japan mit dem Team Motobox Kremer Racing ein starkes Rennergebnis und zwei wichtige WM-Punkte. Neben den Werksteams waren nur drei weitere Teams aus Europa beim dritten Saisonrennen der FIM EWC in Suzuka am Start: KM99 (Yamaha), Viltais Racing (Honda) und Motobox Kremer. Die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz durfte bei diesem Abenteuer auf die tatkräftige Unterstützung und Hilfe der japanischen Freunde und der treuen Sponsoren setzen.

Somit kommt das Yamaha-Team mit insgesamt 30 Zählern und WM-Rang 9 zum Saisonfinale nach Südfrankreich. Trotz durchwachsener Wettervorhersagen hat sich die Mannschaft von Manfred Kremer und Georg Haas in Zusammenarbeit mit den zahlreichen Partnern akribisch auf die 24 Stunden Bol d’Or am Wochenende vorbereitet.

Im ersten freien Training am Donnerstag auf dem 5,673 km langen Kurs stand für das Yamaha-Team Rang 32 in der Wertung. Im ersten Qualifying kamen die Fahrer in ihren Gruppen jeweils auf die Plätze 27, 28 und 32. An der Spitze kamen BMW, Suzuki und Honda jeweils auf den ersten Platz.

Bevor am Samstag um 15 Uhr das WM-Finale mit mehr als 45 Teams beginnt, kämpfen Rubin, Dehaye und Napoli am Freitag um die finale Startposition für den Klassiker in Le Castellet. Ein Platz in den Top-10 der Gesamtwertung am Ende des Jahres würde die Erwartungen übertreffen.

Daniel Rubin betonte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Der Suzuka-Trip war für mich einmalig, schon alleine durch die Kultur und die Menschen. Eine ganz andere Welt.»

«Die Anlage am Circuit Paul Ricard ist sehr faszinierend. Es ist erneut eine neue Strecke für mich, eine weitere Herausforderung, ganz besonders mit den vielen Kurven im Infield und der langen Gerade», so der 25-Jährige, der auch beim IDM-Finale in Hockenheim in der Superbike-Klasse unterwegs sein wird. «Wir möchten an die letzten Rennergebnisse anknüpfen und vielleicht können wir auch im Zeittraining noch etwas drauflegen. Es wäre super, wenn wir den Tabellenplatz halten oder sogar noch verbessern könnten.»

«Suzuka war für unsere Mannschaft der große Höhepunkt der Saison und gegen die starken Konkurrenten konnten wir uns auf der Strecke beweisen», fügte Teamteilhaber Georg Haas hinzu. «Am Ende sind wir mit zwei Punkten zurück in die Heimat gekehrt – ein wirklich gutes Ergebnis.»

Der Geschäftsmann freut sich nun auf die 86. Ausgabe des Bol d'Or. «Nun steht das EWC-Finale auf dem Programm und wir möchten mit unserem Fahrertrio nochmal zeigen, was möglich ist. Die Stimmung im Team ist trotz der anspruchsvollen Arbeit sehr gut. Bedanken möchten wir uns bei unseren Partnern für die großartige Hilfe in diesem Jahr», sagte Haas. «Ganz besonders dankbar sind wir für die Unterstützung von Yamaha Europa.»

WM-Stand nach drei von vier Rennen:

1. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 138 Punkte. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 125. 3. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 100. 4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 77. 5. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 64. 7. Tati Beringer Racing, Kawasaki ZX-10R, 46. 8. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4 R, 38. 9. Motobox Kremer Racing, Yamaha YZF-R1, 30. 10. KM99, Yamaha YZF-R1, 27. Ferner: 15. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 16.

Weltcup-Stand nach zwei von drei Rennen:

1. Chromeburner-RAC41-Honda, Honda CBR1000RR, 85 Punkte. 2. Honda No Limits, Honda CBR1000RR, 79. 3. National Motos, Honda CBR1000RR, 77. 4. Tecmas-MRP BMW Racing, BMW M1000RR, 69. 5. Team 33 Louit April Moto, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. 3Art Best of Bike, Yamaha YZF-R1, 53. 7. Wojcik Racing Team STK, Yamaha YZF-R1, 50. 8. TRT 27/Bazar 2 La Becane, Suzuki GSX-R1000, 49. 9. Slider Endurance, Yamaha YZF-R1, 48. 10. Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 25.