Dopo il 3° posto in campionato: BMW ha questi obiettivi per il futuro

BMW ha conquistato il terzo posto in ognuna delle tre gare di 24 ore di quest'anno, con Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni che hanno ottenuto un podio con la M1000RR a Le Mans, Spa-Francorchamps e al Bol d'Or di questo fine settimana. Alla fine, il BMW Motorrad World Endurance Team belga ha raccolto 160 punti per il Campionato del Mondo 2023 - solo un punto in meno di Yoshimura SERT Motul (Suzuki) al secondo posto.

Al Bol d'Or, dopo una partenza al 1° posto e stint molto intensi, il team ha sfiorato il 2° posto in gara, ma piccoli problemi tecnici e la mancanza iniziale di aderenza hanno fatto sì che il costruttore tedesco si accontentasse del 3° posto nel WRC e nella gara al Circuit Paul Ricard. "Siamo venuti qui con un'ottima preparazione e un ritmo super. Siamo stati molto bravi in tutte le sessioni di prove e siamo anche riusciti a ottenere la pole position", ha riferito il Direttore di BMW Motorrad Motorsport Marc Bongers dopo il finale di stagione. "Con questo, ci siamo assicurati i primi cinque punti. Dopotutto, eravamo indietro di 38 punti e con 85 punti ancora da assegnare, pensavamo di avere ancora una possibilità."

"Dovevamo vincere questa gara e dipendevamo anche da un po' di sfortuna degli altri", ha riassunto Bongers. "Purtroppo non ci siamo riusciti. Durante la notte abbiamo avuto due volte un problema simile con l'alimentazione della moto. Questo ci è costato circa otto giri in totale. Ci è costato sicuramente il secondo posto in gara e nel WRC. È amaro quando si tratta di un solo punto".

"Le mie congratulazioni vanno alla Yamaha per il titolo mondiale e alla Suzuki per aver vinto la gara qui. Comunque, abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro ritmo e sono molto felice che siamo riusciti a finire tutte e quattro le gare di quest'anno, compresi i tre 24 sul podio. Questo era impensabile l'anno scorso e dimostra il nostro potenziale", ha detto l'olandese. "I miei ringraziamenti vanno a tutto il BMW Motorrad World Endurance Team, ai nostri forti piloti e a tutti coloro che a Monaco e a Berlino hanno reso possibile tutto questo. Ora abbiamo un lungo inverno per continuare a migliorare e sono sicuro che torneremo ben equipaggiati per attaccare il titolo".

È stato un finale di stagione EWC emozionante anche per il capo squadra Werner Daemen. Dopo la scorsa stagione, che ha visto la prima vittoria a Spa-Francorchamps ma anche tre ritiri, la 2023 è stata un successo completo. "Ho sentimenti contrastanti. Ad essere sincero: Se mi aveste detto di questo risultato prima della stagione, sarei stato abbastanza felice", ha sottolineato Daemen dopo il Bol d'Or. "Ma ora sentiamo che anche il titolo sarebbe stato possibile, e allora vuoi di più. Ma questa è una gara speciale e credo che siamo stati forti".

"In qualifica abbiamo dimostrato il nostro potenziale conquistando la pole position. I piloti hanno fatto di nuovo un ottimo lavoro", ha sottolineato il belga. "In gara abbiamo avuto un po' di sfortuna e problemi tecnici che ci sono costati alcuni giri. Se avessimo vinto, forse il campionato del mondo sarebbe stato possibile".

"Questo significa che abbiamo ancora del lavoro da fare e che il titolo sarà il nostro obiettivo per il prossimo anno", è stato il chiaro messaggio del 52enne ex pilota. "Grazie a BMW, ai piloti e a tutto il team per il duro e grande lavoro svolto in questa stagione. Sono tante le persone che hanno contribuito a farci concludere tutte le gare e a farci salire sul podio in tutte le 24 ore. L'anno prossimo attaccheremo di nuovo!".

Bol d'Or, Risultato:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 giri.

2° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4° YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7° Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8° Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9° MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10° Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



Inoltre:

11° Team LRP Polonia (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Risultato finale del Campionato del Mondo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 punti.

2° Yoshimura SERT Motul, 161

3° BMW Motorrad World Endurance, 160

4° F.C.C. TSR Honda France, 149

5° Honda Viltais Racing, 127,5

6° Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7° Tati Team Beringer, 57

8° Maco Racing Team, 54,5

9° LRP Polonia, 49,5

10° KM99, 48,5

11° Motobox Kremer Racing, 46

12° ERC Endurance Ducati, 39

13° Bolliger Svizzera, 38,5

14° Team Moto Ain, 38,5

15° Team HRC con Japan Post, 35