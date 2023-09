Marco Hundsrucker à nouveau sur la voie de la guérison

Le 20 août 2023 est un jour noir dans la vie de Marco Hundsrucker. Ce dimanche après-midi, ce Bavarois de 46 ans a été victime d'un très grave accident lors du "Master of Sidecars" à Eenrum, aux Pays-Bas. Son copilote Florian Niedermeier y a perdu la vie.

Les airfences, c'est-à-dire les systèmes de coussins d'air installés dans les virages devant la barrière de bois qui délimite la piste, n'existaient pas à Eenrum. Ils auraient peut-être permis d'éviter le pire. Il n'y avait pas non plus de zones de dégagement latéral comme lors de la course de dimanche dernier à Roden.

Lors de la "piste longue des nations", autrefois appelée championnat du monde par équipe, Marco Hundsrucker était maintenant présent sur des béquilles, accompagné de sa famille. Son ami Stephan Katt, qu'il assiste habituellement en tant que mécanicien, faisait partie de l'équipe nationale allemande de longue piste.

L'homme de 46 ans a déclaré lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com qu'il se sentait déjà très bien. Il ne se souvient pas de l'accident et la cause de l'accident n'est toujours pas connue.

On ne voit presque plus rien des graves blessures au visage qu'il a subies lors du crash. "J'ai encore beaucoup de métal sur le visage, mais je n'ai plus de douleurs", explique Hundsrucker. En raison de la fracture du fémur qu'il a subie, il doit encore marcher avec des béquilles, et une rééducation est prévue prochainement.

Lorsqu'on lui demande s'il regarderait la vidéo de l'accident s'il le pouvait, il répond avec détermination : "En aucun cas".