Mühldorf-GP: Martin Smolinski ist wieder Weltmeister

Deutschland hat wieder einen Langbahn-Weltmeister: Martin Smolinski eroberte in einem dramatischen Rennen in Mühldorf seinen zweiten Titel nach 2018. Widersacher Chris Harris verpatzte seine Chance.

Das direkte Duell um den Weltmeistertitel 2023 im Finale des sechsten und letzten Finallaufs der Saison blieb aus, denn um 16:46 Uhr war Martin Smolinski der Weltmeistertitel nicht mehr zu nehmen, da Chris Harris im Last-Chance-Heat nur als Drittplatzierter die Ziellinie gekreuzt hatte und damit aus dem Rennen war. Martin Smolinski hingegen stand schon als direkter Teilnehmer am Tagesfinale fest und war rechnerisch von Harris nicht mehr einzuholen.

Während Smolinski in seinem ersten Lauf einen zweiten Platz und drei Punkte einfuhr, mühte sich Harris verzweifelt ab, blieb aber punktlos. Im zweiten Durchgang lieferten Smolinski und Harris mit Laufsiegen ab, doch im dritten Durchgang erhielten die WM-Hoffnungen des Briten einen deutlichen Dämpfer, da er im achten Lauf ausfiel. Smolinski lieferte in den folgenden Läufen weiter ab und war auch der erste Fahrer des Tages, der den schnellen Zach Wajtknecht schlagen konnte und neben dem Briten und Hummel im Finale stand.

Der gesamte Druck lastete somit auf Harris, der sich mit einem Sieg im letzten Vorlauf in den Last-Chance-Heat rettete, dort dann aber zunächst keinen Weg an Hynek Stichauer vorbeifand und hinter Josef Franc und Kenneth Kruse Hansen nur Dritter wurde. Damit war der Traum vom WM-Titel geplatzt.

Im Tagesfinale musste Smolinski nicht mehr volles Risiko gehen, lieferte dem Dänen Hansen einen spannenden Zweikampf, verpasste den Sieg aber um zwei Meter. Somit ist «Smoli» neuer Langbahn-Weltmeister, ohne einen Grand Prix gewonnen zu haben, was 2000 auch Mark Loram im Speedway-GP gelang.

Hansen sicherte sich mit dem Sieg in Mühldorf die Bronzemedaille, da Wajtknecht im Finale vom besten Startplatz ganz außen nur Vierter wurde und trotz Punktgleichheit mit dem Dänen auf den vierten Gesamtrang abrutschte.

Ergebnisse Langbahn-GP Mühldorf/D:

1. Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 WM-Punkte/14 Vorlaufpunkte

2. Martin Smolinski (D), 19/18

3. Romano Hummel (NL), 17/13

4. Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5. Josef Franc (CZ), 13/13

6. Chris Harris (GB), 11/10

7. Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8. Tero Aarnio (FIN), 9/12

9. Jörg Tebbe (D), 8/7

10. Dave Meijerink (NL), 7/7

11. Jacob Bukhave (DK), 5/7

12. Theo Pijper (NL), 4/6

13. Stephan Katt (D), 3/6

14. Mika Meijer (NL), 2/4

15. Gaetan Stella (F), 1/2



Last-Chance-Heat: 1. Josef Franc, 2. Kenneth Kruse Hansen, 3. Chris Harris, 4. Hynek Stichauer, 5. Tero Aarnio



Finale: 1. Kenneth Kruse Hansen, 2. Martin Smolinski, 3. Romano Hummel, 4. Zach Wajtknecht, 5. Josef Franc

Endstand Langbahn-Weltmeisterschaft 2023:

1. Martin Smolinski (D), 106 Punkte

2. Chris Harris (GB), 99

3. Kenneth Kruse Hansen (DK), 77

4. Zach Wajtknecht (GB), 77

5. Romano Hummel (NL), 73

6. Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7. Jacob Bukhave (DK), 54

8. Lukas Fienhage (D), 47

9. Hynek Stichauer (CZ), 47

10. Dave Meijerink (NL), 45

11. Mika Meijer (NL), 32

12. Stephan Katt (D), 29

13. Theo Pijper (NL), 29

14. Gaetan Stella (F), 24

15. Tero Aarnio (FIN), 17

16. Erik Riss (D), 15

17. Stanislaw Burza (PL), 10

18. Jörg Tebbe (D), 9

19. Jordan Dubernard (F), 5

20. Daniel Spiller (D), 5

21. Max Dilger (D), 4

22. Mathias Tresarrieu (F), 2

23. Fabian Wachs (D), 0

