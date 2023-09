Marco Hundsrucker di nuovo sulla via del recupero



di Rudi Hagen - Traduzione automatica da Tedesco

Hagen

Buone notizie: Marco Hundsrucker, che ha avuto un grave incidente alla gara di Eenrum (NL) in agosto, è sulla via della guarigione. A Roden, si è fermato con la sua famiglia al "Long Track of Nations".

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.