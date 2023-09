Yamaha : nouveau partenariat chinois avec CF Moto

Depuis 1992, Jianshe construisait et distribuait des motos et des scooters pour Yamaha en Chine. Parallèlement, un nouveau partenariat entre Yamaha et CF Moto est créé sous le nom de Zhuzhou CF Yamaha Motor.

500 employés travailleront pour la nouvelle entreprise, dont CF Moto détient 50 pour cent, Yamaha 44,23 pour cent et 5,77 pour cent d'une société appelée Tair Yea, basée à Hong Kong.

L'objet social de Zhuzhou CF Yamaha Motor est la construction et la distribution de motos et de scooters, le siège social est situé à Zhuzhou, à 1000 km du siège social de CF Moto à Hangzhou. Les partenaires ne précisent pas de quels scooters et motos il s'agit. Jianshe construisait des motos et des scooters jusqu'à 150 cm3, CF Moto a des compétences plus étendues et serait probablement en mesure de produire par exemple des modèles à deux et trois cylindres de la gamme MT de Yamaha.

CF Moto produit pour KTM les modèles 790 et 890, distribue les motos KTM en Chine et construit (entre autres moteurs) ses propres motos avec le moteur 790. KTM distribue CF Moto dans cinq pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.