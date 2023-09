Yamaha: nuova partnership in Cina con CF Moto

Dal 1992, Jianshe ha costruito e distribuito moto e scooter per Yamaha in Cina. Allo stesso tempo, verrà creata una nuova partnership tra Yamaha e CF Moto con il nome di Zhuzhou CF Yamaha Motor.

500 dipendenti lavoreranno per la nuova società, di cui CF Moto deterrà il 50%, Yamaha il 44,23% e il 5,77% sarà di proprietà di una società di Hong Kong chiamata Tair Yea.

Lo scopo di Zhuzhou CF Yamaha Motor è quello di costruire e vendere moto e scooter, con sede a Zhuzhou, a 1000 km dalla sede centrale di CF Moto a Hangzhou. I partner non specificano di quali scooter e moto si tratti. Jianshe costruisce moto e scooter fino a 150 cc, CF Moto ha competenze più ampie e probabilmente sarebbe in grado di produrre, ad esempio, modelli a due e tre cilindri della serie MT di Yamaha.

CF Moto produce i modelli 790 e 890 per KTM, distribuisce le moto KTM in Cina e costruisce le proprie moto (tra gli altri motori) con il motore 790. KTM distribuisce CF Moto in cinque Paesi europei, tra cui Germania, Austria e Svizzera.