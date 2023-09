Yamaha: Nova parceria com a CF Moto na China



por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

A Yamaha terminou a sua parceria com o fabricante chinês Jianshe, que existia desde 1992, e criou uma empresa comum com a CF Moto. A CF Moto tem também uma colaboração com a KTM.

