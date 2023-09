BMW R1300GS : 12 kg en moins, 9 ch en plus

Avec un nouveau moteur boxer et un nouveau châssis, BMW veut défendre la suprématie de la GS. 145 ch et 237 kg, ce n'est toutefois pas la grande sensation.

"Avec la nouvelle BMW R1300GS, nous allons une fois de plus surprendre la concurrence. Elle se caractérise par un étalement encore plus large de la substance du produit et la réduction de la complexité et du poids du véhicule, associée à un équipement focalisé, permet de mettre en scène l'essence de la Boxer-GS de manière encore plus impressionnante. Avec son nouveau moteur, sa maniabilité exceptionnelle et ses caractéristiques de conduite convaincantes, elle fera la loi sur la route comme en tout-terrain", déclare Thilo Fuchs, responsable de la gamme des modèles Boxer à refroidissement liquide, à propos de la nouvelle BMW R1300GS.

BMW décrit la R1300GS comme une construction presque entièrement nouvelle, qui a permis de réduire le poids de 12 kg par rapport au modèle précédent. La boîte de vitesses a été déplacée sous le moteur, l'entraînement de l'arbre à cames à calage variable a été repositionné à l'admission afin de rendre l'unité motrice plus compacte. Le nouveau moteur de 1300 cm3 à course courte développe 145 ch à 7750 tr/min et un couple maximal de 149 Nm à 6500 tr/min. Il s'agit donc de loin du moteur boxer BMW le plus puissant produit en série jusqu'à présent, mais il ne peut accélérer la GS 1300 que jusqu'à 225 km/h en étant freiné électroniquement.

Le nouveau châssis se compose d'un cadre principal en tôle d'acier qui, outre une nette optimisation de l'espace de montage, présente des valeurs de rigidité plus élevées que le modèle précédent. Sur le cadre arrière, la construction en tubes d'acier est remplacée par une construction en aluminium coulé sous pression. Le nouveau système de guidage des roues avant Evo-Telelever avec élément flexible et le système de guidage des roues arrière Evo-Paralever remanié assurent une plus grande précision de direction et une meilleure stabilité de conduite.

Le nouveau châssis électronique Dynamic Suspension Adjustment (DSA) combine, en fonction du mode de conduite sélectionné ainsi que de l'état de la route et des manœuvres, l'adaptation dynamique de l'amortissement à l'avant et à l'arrière avec une adaptation correspondante de la raideur du ressort ("raideur du ressort"). L'adaptation automatique de la base de suspension permet de compenser la charge. Cela permet d'améliorer encore l'expérience de conduite sur tous les terrains.

Deux autres équipements spéciaux pour le châssis de la nouvelle R1300GS sont disponibles exclusivement en combinaison avec le DSA en tant qu'équipement spécial départ usine : le nouveau réglage adaptatif de la hauteur du véhicule et la suspension sport.

Grâce à la régulation adaptative de la hauteur du véhicule, la nouvelle R1300GS offre un ajustement entièrement automatique de la hauteur du véhicule en fonction des conditions d'utilisation et allie ainsi le plus grand confort possible sans devoir faire de concessions en termes de dynamique de conduite et de liberté d'inclinaison.

Avec 20 mm de débattement supplémentaire à l'avant et à l'arrière et une suspension sport raffermie en option, spécialement développée pour la GS, les pilotes tout-terrain en auront pour leur argent.

Quatre modes de conduite sont proposés de série, contre trois auparavant. Les deux modes de conduite Rain et Road permettent d'adapter les caractéristiques de conduite à la plupart des conditions de route. Le mode de conduite Eco permet d'économiser de l'essence et le mode de conduite Enduro est adapté à une utilisation tout-terrain.

Le terrain de jeu favori des designers : l'avant. C'est pourquoi la R1300GS est équipée de série d'un phare à LED de petite taille avec une nouvelle icône lumineuse distinctive. L'unité d'éclairage se compose de deux unités LED pour les feux de croisement et les feux de route ainsi que d'autres unités LED pour les feux de jour et les feux de position. L'éclairage de virage est disponible en option. Le fait que les clignotants avant à LED soient intégrés dans le protège-main laisse les praticiens du tout-terrain perplexes.

L'option d'assistance à la conduite Riding Assistant est disponible en option. Elle se compose de l'Active Cruise Control (ACC), de l'avertissement de collision frontale (Front Collision Warning FCW) et de l'avertissement de changement de voie (SWW). L'Active Cruise Control (ACC) avec régulation intégrée de la distance permet de régler la vitesse de conduite souhaitée ainsi que la distance par rapport au véhicule qui précède. L'alerte de collision avant (Front Collision Warning FCW) avec intervention des freins vise à prévenir les collisions et à contribuer à réduire la gravité des accidents. L'alerte de changement de voie surveille les voies de circulation à gauche et à droite et peut aider à changer de voie en toute sécurité, tout en aidant à regarder dans le rétroviseur.

Les poignées chauffantes et la commande sans clé sont de série, tout comme le contrôle de la pression des pneus et le contrôle du couple de remorquage du moteur. L'installation d'une batterie au lithium-ion ne permet pas d'abaisser davantage le poids de 237 kg, une telle batterie étant déjà montée de série. La béquille centrale supprimée et le nouveau réservoir en aluminium d'une capacité de 19 litres au lieu de 20 auparavant ont également contribué à la réduction du poids. Les 237 kg décrits par BMW se réfèrent à la variante de base sans aucun équipement spécial. L'expérience montre qu'il faut ajouter au moins 10 kg pour les machines livrées dans la réalité.

Les couleurs : Blanc, noir, bleu/rouge/blanc, plus la variante Option 719 Tramuntana en vert avec des roues à rayons croisés en or et des pièces fraisées en aluminium de haute qualité. La nouvelle BMW R1300GS sera disponible à partir de novembre au prix de 19 100 euros (Suisse : 19 690 francs, Autriche : 21 990 euros). L'expérience montre que ce chiffre augmente aussi sensiblement dans la pratique.