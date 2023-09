BMW R1300GS: 12 kg in meno, 9 CV in più

Con un nuovo motore boxer e un nuovo telaio, BMW vuole difendere la supremazia della GS. Tuttavia, 145 CV e 237 kg non sono proprio una grande sensazione.

"Con la nuova BMW R1300GS sorprenderemo ancora una volta la concorrenza. La nuova R1300GS è caratterizzata da una gamma ancora più ampia di prodotti e la riduzione della complessità e del peso del veicolo, insieme a un equipaggiamento mirato, consentono di mettere in mostra l'essenza del boxer GS in modo ancora più impressionante. Con un nuovo motore, un'eccezionale maneggevolezza e caratteristiche di guida convincenti, sarà in grado di dettare il ritmo sia su strada che fuori", è la dichiarazione di Thilo Fuchs, Series Manager dei modelli Boxer raffreddati ad acqua, a proposito della nuova BMW R1300GS.

BMW descrive la R1300GS come un progetto quasi completamente nuovo, con il quale è stato possibile risparmiare ben 12 kg di peso rispetto al modello precedente. Il cambio è stato riposizionato sotto il motore, l'albero a camme con fasatura variabile è stato ridisposto all'aspirazione per rendere l'unità motrice più compatta. Da 1300 cc, il nuovo motore a corsa ridotta sviluppa 145 CV a 7750 giri/min e una coppia massima di 149 Nm a 6500 giri/min. Questo lo rende di gran lunga il più potente motore boxer BMW prodotto in serie fino ad oggi, anche se può accelerare la 1300 GS solo fino a 225 km/h con i freni elettronici.

Il nuovo telaio è costituito da una struttura principale in lamiera d'acciaio che, oltre a ottimizzare notevolmente lo spazio di montaggio, presenta valori di rigidità più elevati rispetto al modello precedente. Il telaio posteriore è realizzato in alluminio pressofuso al posto della precedente struttura tubolare in acciaio. La nuova guida della ruota anteriore Evo-Telelever con elemento di flessione e la nuova guida della ruota posteriore Evo-Paralever garantiscono una maggiore precisione di sterzata e stabilità di guida.

Il nuovo sistema elettronico di regolazione dinamica delle sospensioni (DSA) combina la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con una corrispondente regolazione del tasso della molla ("rigidità della molla") in base alla modalità di guida selezionata, alle condizioni di guida e alle manovre. La regolazione automatica della base della molla assicura la compensazione del carico. Questo migliora ulteriormente l'esperienza di guida su tutte le superfici.

In esclusiva con DSA come optional ex works, sono disponibili altri due optional per il telaio della nuova R1300GS: il nuovo controllo adattivo dell'altezza del veicolo e le sospensioni sportive.

Con il controllo adattivo dell'altezza di marcia, la nuova R1300GS offre una regolazione completamente automatica dell'altezza del veicolo in base alle condizioni di utilizzo, combinando così il massimo comfort possibile senza dover scendere a compromessi sulla dinamica di guida e sulla distanza dall'angolo di piega.

Con 20 mm in più di escursione delle sospensioni all'anteriore e al posteriore e una sospensione sportiva e rigida opzionale, sviluppata appositamente per la GS, i fuoristradisti hanno il loro tornaconto.

Quattro modalità di guida sono di serie invece delle tre precedenti. Con le due modalità di guida Rain e Road, le caratteristiche di guida possono essere adattate alla maggior parte delle condizioni stradali. La modalità di guida Eco può essere utilizzata per risparmiare carburante, mentre la modalità di guida Enduro è stata messa a punto per il fuoristrada.

Uno dei terreni di gioco preferiti dai progettisti: il frontale. Di conseguenza, la R1300GS offre di serie un faro a LED dal design ridotto con una nuova icona luminosa distintiva. Il gruppo ottico è composto da due unità LED per gli anabbaglianti e gli abbaglianti e da unità LED aggiuntive per le luci diurne e le luci di posizione. La luce d'angolo è disponibile come optional. Il fatto che gli indicatori di direzione anteriori a LED siano integrati nel paramano fa scuotere la testa agli amanti del fuoristrada.

L'opzione di assistenza alla guida Riding Assistant è opzionale. È composto dai componenti Active Cruise Control (ACC), Front Collision Warning (FCW) e Lane Change Warning (SWW). L'Active Cruise Control (ACC) con controllo della distanza integrato può essere utilizzato per impostare la velocità di guida desiderata e la distanza dal veicolo che precede. L'avviso di collisione anteriore (FCW) con intervento sui freni è progettato per prevenire le collisioni e contribuire a ridurre la gravità degli incidenti. L'avviso di cambio corsia monitora le corsie di destra e di sinistra e può aiutare a cambiare corsia in modo sicuro e a guardare nello specchietto retrovisore.

Le manopole riscaldate e il funzionamento senza chiave sono di serie, così come il monitoraggio della pressione degli pneumatici e il controllo della coppia di trascinamento del motore. Con l'installazione di una batteria agli ioni di litio, il peso di 237 kg non può essere ulteriormente ridotto; una batteria è già montata di serie. Anche il cavalletto centrale omesso e il nuovo serbatoio del carburante in alluminio con capacità di 19 anziché 20 litri hanno contribuito alla riduzione del peso. I 237 kg dichiarati da BMW si riferiscono alla versione base senza alcun equipaggiamento opzionale. L'esperienza dimostra che per le macchine consegnate nella realtà si aggiungono almeno altri 10 kg.

Colori: Bianco, nero, blu/rosso/bianco, oltre alla variante Option 719 Tramuntana in verde con cerchi a raggi incrociati in oro e parti in alluminio lavorato di alta qualità. La nuova BMW R1300GS sarà disponibile da novembre a un prezzo a partire da 19.100 euro (Svizzera Fr. 19.690,-, Austria 21.990 euro). L'esperienza dimostra che questa cifra aumenta sensibilmente anche nella pratica.