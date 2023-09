BMW R1300GS: 12 kg mais magra, 9 cv mais potentes

Com um novo motor boxer e um novo chassis, a BMW quer defender a supremacia do GS. No entanto, 145 cv e 237 kg não são bem a grande sensação.

"Com a nova BMW R1300GS, vamos mais uma vez surpreender a concorrência. A redução da complexidade e do peso do veículo, juntamente com o equipamento direcionado, tornam possível mostrar a essência da boxer GS de forma ainda mais impressionante. Com um novo motor, excelente maneabilidade e características de condução convincentes, vai marcar o ritmo tanto na estrada como fora dela", é a declaração de Thilo Fuchs, Diretor de Série dos modelos Boxer refrigerados a água, sobre a nova BMW R1300GS.

A BMW descreve a R1300GS como um design quase completamente novo, com o qual foi possível poupar uns impressionantes 12 kg de peso em comparação com o modelo anterior. A caixa de velocidades foi deslocada para debaixo do motor, a transmissão da árvore de cames com temporização variável foi reorganizada na admissão para tornar a unidade de transmissão mais compacta. A partir de 1300 cc, o novo motor de curso mais curto desenvolve 145 cv às 7750 rpm e um binário máximo de 149 Nm às 6500 rpm. Isto torna-o de longe o mais potente motor boxer BMW produzido em série até à data, embora só possa acelerar a 1300 GS até 225 km/h com travões electrónicos.

O novo chassis é composto por um quadro principal em chapa de aço que, para além de uma otimização significativa do espaço de instalação, apresenta também valores de rigidez mais elevados do que o modelo anterior. O quadro traseiro é feito de alumínio fundido em vez da anterior construção tubular em aço. A nova guia da roda dianteira Evo-Telelever com elemento flexível e a guia da roda traseira Evo-Paralever revista também proporcionam maior precisão de direção e estabilidade de condução.

A nova regulação eletrónica da suspensão dinâmica (DSA) combina a regulação dinâmica do amortecimento dianteiro e traseiro com uma regulação correspondente da taxa de mola ("rigidez da mola") em função do modo de condução selecionado, bem como das condições de condução e das manobras. O ajuste automático da base da mola assegura a compensação da carga. Isto melhora ainda mais a experiência de condução em todas as superfícies.

Exclusivamente em conjunto com a DSA, como opção de fábrica, estão disponíveis mais dois extras opcionais para o chassis da nova R1300GS: o novo controlo adaptativo da altura do veículo e a suspensão desportiva.

Com o controlo adaptativo da altura do veículo, a nova R1300GS oferece uma regulação totalmente automática da altura do veículo em função das condições de utilização, combinando assim o maior conforto possível sem ter de comprometer a dinâmica de condução e a folga do ângulo de inclinação.

Com mais 20 mm de curso de suspensão à frente e atrás e uma suspensão desportiva opcional, especialmente desenvolvida para a GS, os condutores de todo-o-terreno fazem valer o seu dinheiro.

Quatro modos de condução são de série em vez dos três anteriores. Com os dois modos de condução Rain e Road, as características de condução podem ser adaptadas à maioria das condições de estrada. O modo de condução Eco pode ser utilizado para poupar combustível, e o modo de condução Enduro está afinado para operações fora de estrada.

Um dos locais preferidos dos designers: a frente. Assim, a R1300GS oferece um farol LED de design pequeno com um novo e distinto ícone de luz de série. A unidade de luz é composta por duas unidades de LED para farol baixo e farol alto, bem como unidades de LED adicionais para luz diurna e luz de presença, respetivamente. A luz de curva está disponível como opção. O facto de os indicadores de mudança de direção LED dianteiros estarem integrados no protetor de mãos deixa os praticantes de todo-o-terreno a abanar a cabeça.

A opção de assistência ao condutor Riding Assistant é opcional. É constituída pelos componentes Controlo de Velocidade de Cruzeiro Ativo (ACC), Aviso de Colisão Frontal (FCW) e Aviso de Mudança de Faixa (SWW). O Controlo de Velocidade de Cruzeiro Ativo (ACC) com controlo de distância integrado pode ser utilizado para definir a velocidade de condução desejada e a distância ao veículo da frente. O Aviso de Colisão Frontal (FCW) com intervenção nos travões foi concebido para evitar colisões e ajudar a reduzir a gravidade dos acidentes. O Aviso de Mudança de Faixa monitoriza as faixas da esquerda e da direita e pode ajudar a efetuar uma mudança de faixa em segurança e ajuda a olhar para o espelho retrovisor.

Os punhos aquecidos e o funcionamento sem chave são de série, tal como a monitorização da pressão dos pneus e o controlo do binário de arrastamento do motor. Com a instalação de uma bateria de iões de lítio, o peso de 237 kg não pode ser reduzido ainda mais; uma já vem instalada de série. O descanso central omitido e o novo depósito de combustível em alumínio com 19 em vez de 20 litros de capacidade também contribuíram para a redução de peso. Os 237 kg declarados pela BMW referem-se à versão de base sem qualquer equipamento opcional. A experiência mostra que para as máquinas entregues na realidade, pelo menos mais 10 kg são adicionados.

Cores: Branco, preto, azul/vermelho/branco, mais a variante Opção 719 Tramuntana em verde com jantes de raios cruzados em dourado e peças em alumínio maquinado de alta qualidade. A nova BMW R1300GS estará disponível a partir de novembro com um preço a partir de 19.100 Euros (Suíça Fr. 19.690.-, Áustria 21.990 Euros). A experiência mostra que este valor também aumenta significativamente na prática.