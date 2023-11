Ducati Hypermotard 698 Mono RVE : Elle est la plus belle

Lors du salon de la moto EICMA à Milan, la Ducati Hypermotard 698 Mono RVE a été élue "Moto più bella", la plus belle moto. Ce n'est pas la première fois qu'une Ducati remporte ce prix du salon.

Ce vote du public, organisé depuis 2005 par le magazine italien Motocyclismo, permet aux participants de voter sur le salon ou en ligne. Environ 25 500 personnes ont participé à l'élection et 35 % d'entre elles ont élu la Ducati Hypermotard 698 Mono RVE Queen of the Show.

Le dernier jour du salon, le prix de beauté a été remis à Andrea Ferraresi, directeur du département design Centro Stile Ducati, lors d'une cérémonie organisée sur le stand Motocyclismo. Depuis que cette élection existe, elle a été remportée douze fois par une Ducati.

Outre l'Hypermotard 698 Mono RVE et son moteur monocylindre high-tech appelé Superquadro Mono, la Panigale V4 SP2 30th Anniversary 916 a également suscité un vif intérêt : Les 500 exemplaires de cette série spéciale commémorant le 30e anniversaire de la présentation de l'icône du design Ducati 916 ont déjà tous été vendus.

La bonne ambiance sur le stand Ducati s'est encore accrue lorsque trois pilotes Ducati sont montés sur le podium du MotoGP lors du week-end du salon à Sepang/Malaisie. Le cadre parfait pour annoncer la date de la grande célébration de Ducati : La World Ducati Week 2024 aura lieu du 26 au 28 juillet sur et autour du circuit de Misano.