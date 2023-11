Ducati Hypermotard 698 Mono RVE: è la più bella

La Ducati Hypermotard 698 Mono RVE è stata eletta "Moto più bella" al Salone EICMA di Milano. Non è la prima volta che una Ducati si aggiudica questo premio fieristico.

In questa votazione pubblica, organizzata dal 2005 dalla rivista italiana Motocyclismo, i partecipanti possono esprimere il loro voto in fiera o online. Circa 25.500 persone hanno partecipato al voto, il 35% delle quali ha scelto la Ducati Hypermotard 698 Mono RVE come Regina del Salone.

Il premio di bellezza è stato consegnato ad Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati, nel corso di una cerimonia presso lo stand di Motocyclismo l'ultimo giorno del Salone. Da quando è stato istituito, il premio è stato vinto da una Ducati per ben dodici volte.

Oltre alla Hypermotard 698 Mono RVE e al suo motore monocilindrico high-tech denominato Superquadro Mono, anche la Panigale V4 SP2 30th Anniversary 916 ha suscitato grande interesse: Le 500 unità di questa serie speciale per commemorare il 30° anniversario del lancio dell'icona del design Ducati 916 sono già state tutte vendute.

Il buon umore allo stand Ducati è stato ulteriormente rafforzato quando tre piloti Ducati sono saliti sul podio della MotoGP durante il weekend fieristico di Sepang/Malesia. La cornice perfetta per annunciare la data della grande festa Ducati: Il World Ducati Week 2024 si svolgerà dal 26 al 28 luglio sul circuito di Misano.