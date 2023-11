Ducati Hypermotard 698 Mono RVE: Ela é a mais bela

Nesta votação pública, organizada desde 2005 pela revista italiana Motocyclismo, os participantes podem votar no salão ou online. Cerca de 25.500 pessoas participaram na votação, 35% das quais escolheram a Ducati Hypermotard 698 Mono RVE como Rainha do Salão.

O prémio de beleza foi entregue a Andrea Ferraresi, Diretor do departamento de design do Centro Stile Ducati, numa cerimónia no stand da Motocyclismo no último dia do salão. Desde a sua criação, o prémio foi atribuído doze vezes a uma Ducati.

Para além da Hypermotard 698 Mono RVE e do seu motor monocilíndrico de alta tecnologia denominado Superquadro Mono, a Panigale V4 SP2 916 30th Anniversary também atraiu um grande interesse: As 500 unidades desta série especial para comemorar o 30º aniversário do lançamento do ícone do design da Ducati 916 já foram todas vendidas.

A boa disposição no stand da Ducati aumentou ainda mais quando três pilotos da Ducati subiram ao pódio do MotoGP no fim de semana da feira em Sepang/Malásia. O cenário perfeito para anunciar a data da grande celebração da Ducati: A Semana Mundial da Ducati 2024 terá lugar de 26 a 28 de julho na pista de Misano e à sua volta.