Kenneth Hansen: Concentrados para seguir por delante de Smoli

Tras una desviación a través de la manga de última oportunidad, el danés Kenneth Kruse Hansen se impuso en la última manga de la sexta y última final del Campeonato del Mundo de la temporada, disputada en Mühldorf am Inn. Hansen tuvo que luchar duro, ya que Martin Smolinski, que ya estaba decidido como campeón del mundo, le estuvo respirando en la nuca durante cuatro vueltas. "Me centré en mantenerme delante de Martin, me retó mucho e hice todo lo que pude para encontrar buenas trazadas y mantener un duelo justo con él", recordaba el danés en conversación con SPEEDWEEK.com.

Hansen no se dio cuenta de lo que ocurría detrás de él. Zach Wajtknecht, que había hecho una gran carrera en las series, cayó del tercer al cuarto puesto y la victoria de Hansen le igualó a puntos con Wajtknecht en la clasificación general. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, en este caso ya no hay desempate, sino que cuentan la mayoría de los mejores puestos en los Grandes Premios individuales. Con dos victorias en Grandes Premios, Hansen tenía el mejor final para él.

"No pensé en ello y trabajé de carrera en carrera", aclaró el jinete de 35 años. "Cuando Zach estaba en la final, pensé que iba a ser imposible ganar la medalla de bronce. Pero resultó posible y estoy muy contento y sorprendido de que saliera bien".

El danés se ha convertido en uno de los mejores de la pista larga y, tras la plata en el Campeonato del Mundo de la temporada Corona 2020, ahora se ha colgado otra medalla. Si Hansen se sale con la suya, vendrán más. "Mi objetivo es llegar a ser campeón del mundo algún día. Pero aún tengo mucho que aprender, ya que Martin o también Chris Harris llevan muchos años corriendo en pista larga. Espero aprender mis lecciones de ello y aprovecharlas para el futuro", afirma Hansen, que cuenta con un equipo de experimentados colaboradores a sus espaldas. "Hay algunas personas que me ayudan. Matten Kroeger es muy importante para mí, y también hay que mencionar a Erik Gundersen y Peter Johns. Tienen grandes conocimientos y me ayudan mucho; tengo que dar las gracias a todos los de mi equipo".

Resultados Long Track GP Mühldorf/D:

1º Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 puntos en el Campeonato del Mundo/14 puntos preliminares.

2º Martin Smolinski (D), 19/18

3º Romano Hummel (NL), 17/13

4º Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5º Josef Franc (CZ), 13/13

6º Chris Harris (GB), 11/10

7º Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8º Tero Aarnio (FIN), 9/12

9º Jörg Tebbe (D), 8/7

10º Dave Meijerink (NL), 7/7

11º Jacob Bukhave (DK), 5/7

12º Theo Pijper (NL), 4/6

13º Stephan Katt (D), 3/6

14º Mika Meijer (NL), 2/4

15º Gaetan Stella (F), 1/2



Last-Chance-Heat: 1º Josef Franc, 2º Kenneth Kruse Hansen, 3º Chris Harris, 4º Hynek Stichauer, 5º Tero Aarnio



Final: 1º Kenneth Kruse Hansen, 2º Martin Smolinski, 3º Romano Hummel, 4º Zach Wajtknecht, 5º Josef Franc

Clasificación final campeonato del mundo de pista larga 2023:

1º Martin Smolinski (D), 106 puntos

2º Chris Harris (GB), 99

3º Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 puntos

4º Zach Wajtknecht (GB), 77

5º Romano Hummel (NL), 73

6º Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7º Jacob Bukhave (DK), 54

8º Lukas Fienhage (D), 47

9º Hynek Stichauer (CZ), 47

10º Dave Meijerink (NL), 45

11º Mika Meijer (NL), 32

12º Stephan Katt (D), 29

13º Theo Pijper (NL), 29

14º Gaetan Stella (F), 24

15º Tero Aarnio (FIN), 17

16º Erik Riss (D), 15

17º Stanislaw Burza (PL), 10

18º Jörg Tebbe (D), 9

19º Jordan Dubernard (F), 5

20º Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22º Mathias Tresarrieu (F), 2

23º Fabian Wachs (D), 0