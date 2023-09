Kenneth Hansen : se concentrer pour rester devant Smoli

Après un détour par la chaleur de la dernière chance, le Danois Kenneth Kruse Hansen a remporté la manche finale de la sixième et dernière finale des championnats du monde de la saison à Mühldorf am Inn. Hansen a dû batailler ferme, car Martin Smolinski, déjà sacré champion du monde, lui a collé aux basques pendant quatre tours. "Je me suis concentré sur le fait de rester devant Martin, il m'a mis au défi et j'ai fait de mon mieux pour trouver de bonnes lignes et livrer un duel loyal avec lui", a déclaré le Danois à SPEEDWEEK.com.

Hansen n'a pas vu ce qui se passait derrière lui. Zach Wajtknecht, qui s'était montré très fort lors des manches préliminaires, est passé de la troisième à la quatrième place et Hansen a pu, grâce à sa victoire, se retrouver à égalité de points avec Wajtknecht au classement général. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il n'y a plus de barrage dans un tel cas, mais c'est la majorité des meilleures places dans les différents Grands Prix qui compte. Avec deux victoires en GP, Hansen avait la meilleure fin pour lui.

"Je n'y ai pas réfléchi et j'ai travaillé de manche en manche", a expliqué l'athlète de 35 ans. "Quand Zach s'est retrouvé en finale, j'ai pensé qu'il serait impossible de remporter la médaille de bronze. Mais il s'est avéré que c'était possible et je suis très heureux et surpris que cela ait fonctionné".

Dans le sport de la piste longue, le Danois est entre-temps devenu l'un des meilleurs et, après avoir remporté l'argent aux championnats du monde lors de la saison Corona 2020, il vient de décrocher une nouvelle médaille. Si l'on en croit Hansen, d'autres suivront. "Mon objectif est de devenir un jour champion du monde. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre, car Martin ou Chris Harris courent depuis de nombreuses années sur la piste longue. J'espère en tirer des leçons et m'en servir pour l'avenir", a déclaré Hansen, qui a derrière lui une équipe de supporters expérimentés. "Il y a plusieurs personnes qui m'aident. Matten Kröger est extrêmement important pour moi, et il faut aussi citer Erik Gundersen et Peter Johns. Ils ont de grandes connaissances et m'aident tellement - je dois remercier tous les membres de mon équipe".

Résultats du GP de longue piste de Mühldorf/D :

1. Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 points de championnat du monde/14 points de qualification.

2. Martin Smolinski (D), 19/18

3. Romano Hummel (NL), 17/13

4. Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5. Josef Franc (CZ), 13/13

6. Chris Harris (GB), 11/10

7. Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8. Tero Aarnio (FIN), 9/12

9. Jörg Tebbe (D), 8/7

10. Dave Meijerink (NL), 7/7

11. Jacob Bukhave (DK), 5/7

12. Theo Pijper (NL), 4/6

13. Stephan Katt (D), 3/6

14. Mika Meijer (NL), 2/4

15. Gaetan Stella (F), 1/2



Heat de la dernière chance : 1. Josef Franc, 2. Kenneth Kruse Hansen, 3. Chris Harris, 4. Hynek Stichauer, 5. Tero Aarnio



Finale : 1. Kenneth Kruse Hansen, 2. Martin Smolinski, 3. Romano Hummel, 4. Zach Wajtknecht, 5. Josef Franc

Classement final du championnat du monde de longue piste 2023 :

1. Martin Smolinski (D), 106 points

2. Chris Harris (GB), 99

3. Kenneth Kruse Hansen (DK), 77

4. Zach Wajtknecht (GB), 77

5. Romano Hummel (NL), 73

6. Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7. Jacob Bukhave (DK), 54

8. Lukas Fienhage (D), 47

9. Hynek Stichauer (CZ), 47

10. Dave Meijerink (NL), 45

11. Mika Meijer (NL), 32

12. Stephan Katt (D), 29

13. Theo Pijper (NL), 29

14. Gaetan Stella (F), 24

15. Tero Aarnio (FIN), 17

16. Erik Riss (D), 15

17. Stanislaw Burza (PL), 10

18. Jörg Tebbe (D), 9

19. Jordan Dubernard (F), 5

20. Daniel Spiller (D), 5

21. Max Dilger (D), 4

22. Mathias Tresarrieu (F), 2

23. Fabian Wachs (D), 0