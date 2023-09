Kenneth Hansen: concentrato per rimanere davanti a Smoli

A Mühldorf, Kenneth Kruse Hansen ha vinto la finale del campionato del mondo su pista lunga per la seconda volta in questa stagione dopo Scheeßel, conquistando così la medaglia di bronzo all'ultimo secondo.

Dopo una deviazione attraverso l'ultima manche, il danese Kenneth Kruse Hansen ha vinto l'ultima manche della sesta e ultima finale del Campionato del Mondo della stagione a Mühldorf am Inn. Hansen ha dovuto lottare duramente, poiché Martin Smolinski, già determinato a diventare campione del mondo, gli ha tenuto il fiato sul collo per quattro giri. "Mi sono concentrato per stare davanti a Martin, che mi ha sfidato duramente e ho fatto del mio meglio per trovare delle buone linee e per dare vita a un duello leale con lui", ha raccontato il danese in una conversazione con SPEEDWEEK.com.

Hansen non si è accorto di ciò che stava accadendo alle sue spalle. Zach Wajtknecht, che aveva corso forte nelle manche, è sceso dal terzo al quarto posto e la vittoria di Hansen lo ha portato a pari punti con Wajtknecht nella classifica generale. A differenza del passato, in questo caso non c'è più il salto di categoria, ma conta la maggior parte dei migliori piazzamenti nei singoli Gran Premi. Con due vittorie nei GP, Hansen ha avuto la parte migliore per sé.

"Non ci ho pensato e ho lavorato di manche in manche", ha chiarito il 35enne. "Quando Zach era in finale, pensavo che sarebbe stato impossibile vincere la medaglia di bronzo. Ma si è rivelato possibile e sono molto contento e sorpreso che sia andata bene".

Il danese è ormai diventato uno dei personaggi di spicco delle gare su pista lunga e, dopo l'argento ai Campionati del Mondo nella stagione 2020 di Corona, ha conquistato un'altra medaglia. Se Hansen vuole fare la sua parte, ne seguiranno altre. "Il mio obiettivo è diventare campione del mondo un giorno. Ma ho ancora molto da imparare, perché Martin e anche Chris Harris gareggiano sulla pista lunga da molti anni. Spero di trarre insegnamenti da questo e di farne tesoro per il futuro", ha detto Hansen, che ha alle spalle un team di sostenitori esperti. "Ci sono alcune persone che mi aiutano. Matten Kroeger è estremamente importante per me, e vanno citati anche Erik Gundersen e Peter Johns. Hanno una grande conoscenza e mi aiutano molto - devo ringraziare tutti quelli del mio team".

Risultati GP Pista Lunga Mühldorf/D:

1° Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 punti del Campionato del Mondo/14 punti preliminari.

2° Martin Smolinski (D), 19/18

3° Romano Hummel (NL), 17/13

4° Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5° Josef Franc (CZ), 13/13

6° Chris Harris (GB), 11/10

7° Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8° Tero Aarnio (FIN), 9/12

9° Jörg Tebbe (D), 8/7

10° Dave Meijerink (NL), 7/7

11° Jacob Bukhave (DK), 5/7

12° Theo Pijper (NL), 4/6

13° Stephan Katt (D), 3/6

14° Mika Meijer (NL), 2/4

15° Gaetan Stella (F), 1/2



Ultima chance: 1° Josef Franc, 2° Kenneth Kruse Hansen, 3° Chris Harris, 4° Hynek Stichauer, 5° Tero Aarnio



Finale: 1° Kenneth Kruse Hansen, 2° Martin Smolinski, 3° Romano Hummel, 4° Zach Wajtknecht, 5° Josef Franc

Classifica finale del Campionato del mondo su pista lunga 2023:

1. Martin Smolinski (D), 106 punti

2° Chris Harris (GB), 99

3° Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 punti

4° Zach Wajtknecht (GB), 77

5° Romano Hummel (NL), 73

6° Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7° Jacob Bukhave (DK), 54

8° Lukas Fienhage (D), 47

9 Hynek Stichauer (CZ), 47

10° Dave Meijerink (NL), 45

11° Mika Meijer (NL), 32

12. Stephan Katt (D), 29

13° Theo Pijper (NL), 29

14° Gaetan Stella (F), 24

15° Tero Aarnio (FIN), 17

16 Erik Riss (D), 15

17° Stanislaw Burza (PL), 10

18° Jörg Tebbe (D), 9

19° Jordan Dubernard (F), 5

20° Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22° Mathias Tresarrieu (F), 2

23° Fabian Wachs (D), 0