Kenneth Hansen: concentrado para ficar à frente da Smoli

Em Mühldorf, Kenneth Kruse Hansen venceu uma final do Campeonato do Mundo de Pista Longa pela segunda vez esta época, depois de Scheeßel, e conquistou assim a medalha de bronze no último segundo.

Depois de uma manobra de diversão na última manga, o dinamarquês Kenneth Kruse Hansen venceu a última manga na sexta e última final do Campeonato do Mundo da época em Mühldorf am Inn. Hansen teve de lutar muito, uma vez que Martin Smolinski, que já estava determinado como campeão do mundo, esteve a respirar no seu pescoço durante quatro voltas. "Concentrei-me em manter-me à frente do Martin, ele desafiou-me muito e eu fiz o meu melhor para encontrar boas linhas e travar um duelo justo com ele", disse o dinamarquês em conversa com o SPEEDWEEK.com.

Hansen não se apercebeu do que estava a acontecer atrás de si. Zach Wajtknecht, que tinha feito uma corrida forte nas mangas, desceu do terceiro para o quarto lugar e a vitória de Hansen colocou-o a par de Wajtknecht na classificação geral. Ao contrário do que acontecia no passado, neste caso já não há um desempate, mas conta a maioria dos melhores lugares nos Grandes Prémios individuais. Com duas vitórias nos Grandes Prémios, Hansen tinha o melhor final para si próprio.

"Não pensei nisso e trabalhei de corrida em corrida", esclareceu o cavaleiro de 35 anos. "Quando Zach estava na final, pensei que seria impossível ganhar a medalha de bronze. Mas acabou por ser possível e estou muito satisfeito e surpreendido por ter resultado."

O dinamarquês tornou-se agora uma das pessoas de topo nas corridas de pista longa e, depois da prata no Campeonato do Mundo na época do Corona de 2020, conquistou agora outra medalha. Se Hansen conseguir o que quer, mais medalhas estão para vir. "O meu objetivo é ser campeão do mundo um dia. Mas ainda tenho muito a aprender, pois o Martin e também o Chris Harris correm em pista longa há muitos anos. Espero aprender as minhas lições com isso e aproveitar para o futuro", disse Hansen, que tem uma equipa de apoiantes experientes a apoiá-lo. "Há algumas pessoas que me ajudam. Matten Kroeger é extremamente importante para mim, e Erik Gundersen e Peter Johns também devem ser mencionados. Eles têm grandes conhecimentos e ajudam-me imenso - tenho de agradecer a todos da minha equipa."

Resultados GP de Pista Longa Mühldorf/D:

1º Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 pontos no Campeonato do Mundo/14 pontos preliminares.

2º Martin Smolinski (D), 19/18

3º Romano Hummel (NL), 17/13

4º Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5º Josef Franc (CZ), 13/13

6º Chris Harris (GB), 11/10

7º Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8º Tero Aarnio (FIN), 9/12

9º Jörg Tebbe (D), 8/7

10º Dave Meijerink (NL), 7/7

11º Jacob Bukhave (DK), 5/7

12º Theo Pijper (NL), 4/6

13º Stephan Katt (D), 3/6

14º Mika Meijer (NL), 2/4

15º Gaetan Stella (F), 1/2



Última oportunidade: 1º Josef Franc, 2º Kenneth Kruse Hansen, 3º Chris Harris, 4º Hynek Stichauer, 5º Tero Aarnio



Final: 1º Kenneth Kruse Hansen, 2º Martin Smolinski, 3º Romano Hummel, 4º Zach Wajtknecht, 5º Josef Franc

Classificação final do Campeonato do Mundo de Pista Longa 2023

1. Martin Smolinski (D), 106 pontos

2º Chris Harris (GB), 99

3.º Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 pontos

4.º Zach Wajtknecht (GB), 77 pontos

5º Romano Hummel (NL), 73 pontos

6º Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7º Jacob Bukhave (DK), 54

8º Lukas Fienhage (D), 47

9º Hynek Stichauer (CZ), 47

10º Dave Meijerink (NL), 45

11º Mika Meijer (NL), 32

12º Stephan Katt (D), 29

13º Theo Pijper (NL), 29

14º Gaetan Stella (F), 24

15º Tero Aarnio (FIN), 17

16 Erik Riss (D), 15

17º Stanislaw Burza (PL), 10

18º Jörg Tebbe (D), 9

19º Jordan Dubernard (F), 5

20º Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22º Mathias Tresarrieu (F), 2

23º Fabian Wachs (D), 0