Max Dilger: un'anca artificiale era inevitabile

Max Dilger è stato fuori gioco in questa stagione da maggio. E ciò che era stato minacciato per tutta l'estate era ormai inevitabile. Il 34enne di Lahr si è sottoposto a una nuova articolazione dell'anca.

Max Dilger ha dovuto fare i conti con un'anca rotta per più di un anno e mezzo. Le conseguenze di un incidente in Polonia. In primavera, dopo la prima prova finale del Campionato del Mondo di Pista Lunga, ha dovuto smettere di gareggiare perché si erano formate delle escrescenze ossee sull'articolazione dell'anca.

Queste escrescenze sono state poi rimosse chirurgicamente. Poiché la sua mobilità era migliorata notevolmente dopo poco tempo, il corridore di Baden inizialmente sperava ancora di poter gareggiare di nuovo in questa stagione e ha iniziato a prepararsi per il secondo GP di pista lunga a Ostrowo. Tuttavia, la speranza di prendere il via alla prova del Campionato del Mondo in Polonia si è infranta pochi giorni prima del GP, poiché la testa dell'anca si è infiammata, facendosi sentire con un forte dolore.

Dal momento che tutti i tentativi di cura sono stati infruttuosi e che Dilger dipendeva permanentemente dalle stampelle nella vita di tutti i giorni, l'unica ultima risorsa è stata l'inserimento di un'articolazione artificiale, un'operazione a cui anche Martin Smolinski ha dovuto sottoporsi nel recente passato.

"Aspettare ancora avrebbe solo peggiorato le cose nel lungo periodo, quindi ho deciso di operarmi subito", spiega Dilger, "ero estremamente limitato fisicamente e mi muovevo solo con le stampelle, il che mi ostacolava enormemente nella vita quotidiana".

Dopo il successo dell'operazione a Heidelberg, Max Dilger ha ora davanti a sé un intenso programma di riabilitazione, che sarà completato, tra l'altro, presso Top-Life a Berghauten. L'obiettivo è innanzitutto quello di tornare a non soffrire più di dolori e di essere completamente in grado di affrontare la vita di tutti i giorni.