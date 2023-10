Max Dilger: Uma anca artificial era inevitável

Max Dilger teve de lidar com uma fratura na anca durante mais de um ano e meio. As consequências de um acidente na Polónia. Na primavera, após a primeira ronda final do Campeonato do Mundo de Pista Longa, teve de parar de correr porque se tinham formado crescimentos ósseos na articulação da anca.

Estes crescimentos foram então removidos cirurgicamente. Uma vez que a sua mobilidade melhorou consideravelmente após um curto período de tempo, o ciclista de Baden esperava inicialmente poder voltar a competir esta época e começou a preparar-se para o segundo GP de pista longa em Ostrowo. No entanto, a esperança de uma partida para a ronda do Campeonato do Mundo na Polónia foi frustrada alguns dias antes do GP, uma vez que a cabeça da anca ficou inflamada, o que se fez sentir com fortes dores.

Como todas as tentativas de tratamento foram infrutíferas e Dilger ficou permanentemente dependente de muletas na vida quotidiana, o único último recurso foi a colocação de uma articulação artificial, uma operação a que Martin Smolinski também teve de se submeter no passado recente.

"Esperar mais tempo só teria piorado as coisas a longo prazo, por isso decidi fazer a operação agora", explica Dilger como surgiu a decisão de fazer a operação, "estava extremamente limitado fisicamente e também só me movia com muletas, o que me impedia enormemente na vida quotidiana".

Após a operação bem sucedida em Heidelberg, Max Dilger tem agora pela frente um programa de reabilitação intensivo, que será completado na Top-Life em Berghauten, entre outros locais. O objetivo é, em primeiro lugar, ficar novamente livre de dores e totalmente apto para a vida quotidiana.