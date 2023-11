Campionati del mondo di endurance 2024: tre gare finali in Germania

Per dare il via ai Campionati del Mondo di pista lunga 2024, i migliori corridori di pista su sabbia del mondo si riuniranno al Waldstadion di Herxheim il giorno della festa del papà. Dopo l'inizio del 9 maggio, i Campionati del Mondo faranno una pausa fino al 13 luglio, prima di riprendere a Marmande alla vigilia delle festività francesi. Il titolo sarà assegnato il 22 settembre a Roden, nei Paesi Bassi.

Oltre a Herxheim, i punti del Campionato del Mondo saranno in palio a Scheeßel l'11 agosto e a Vechta il 14 settembre. Nel 2024 non si disputerà un Campionato del Mondo su una pista di speedway in Polonia.

A Mühldorf, dove Martin Smolinski è diventato campione del mondo quest'anno, verranno assegnati i posti per il GP del 2025 nel Challenge. La finale del Campionato del mondo U23 si terrà il 13 settembre, alla vigilia del GP su pista lunga di Vechta.



Il Campionato del mondo a squadre si svolgerà il 7 settembre a Morizes.

Date del Campionato del mondo su pista lunga 2024:



Gran Premio:

9 maggio - Finale 1 - Herxheim (D)

13 luglio - Finale 2 - Marmande (F)

11 agosto - Finale 3 - Scheeßel (D)

14 settembre - Finale 4 - Vechta (D)

22 settembre - Finale 5 - Roden (NL)



Squadra:

7 settembre - Finale - Morizes (F)



U23:

13 settembre - Finale - Vechta (D)