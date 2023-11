Campeonato do Mundo de Endurance de 2024: três provas finais na Alemanha

Três dos cinco Grandes Prémios do Campeonato do Mundo de Pista Longa de 2024 terão lugar em pistas de areia alemãs. Os pilotos Sub23 coroarão o seu campeão em Vechta.

Para dar início ao Campeonato do Mundo de Pista Longa de 2024, os melhores ciclistas de pista de areia do mundo vão reunir-se no Waldstadion, em Herxheim, no Dia do Pai. Após o início, a 9 de maio, o Campeonato do Mundo fará uma pausa até 13 de julho, antes de continuar em Marmande, na véspera dos feriados em França. O título será atribuído a 22 de setembro em Roden, nos Países Baixos.

Para além de Herxheim, os pontos do Campeonato do Mundo serão disputados em Scheeßel, a 11 de agosto, e em Vechta, a 14 de setembro. Em 2024, não haverá uma prova do Campeonato do Mundo numa pista de velocidade na Polónia.

Em Mühldorf, onde Martin Smolinski se sagrou campeão do mundo este ano, os lugares do GP de 2025 serão atribuídos no Challenge. A final do Campeonato do Mundo de Sub23 terá lugar a 13 de setembro, na véspera do GP de pista longa de Vechta.



O Campeonato do Mundo por Equipas terá lugar a 7 de setembro em Morizes.

Datas do Campeonato do Mundo de Pista Longa 2024:



Grande Prémio:

9 de maio - Final 1 - Herxheim (D)

13 de julho - Final 2 - Marmande (F)

11 de agosto - Final 3 - Scheeßel (D)

14 de setembro - Final 4 - Vechta (D)

22 de setembro - Final 5 - Roden (NL)



Equipa:

7 de setembro - Final - Morizes (F)



U23:

13 de setembro - Final - Vechta (D)