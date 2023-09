Après le titre de champion du monde de longue piste, Smolinski vise le triplé

Martin Smolinski pourrait bien réaliser une semaine en or. Après avoir remporté le championnat du monde sur la piste de sable de 1000 mètres de Mühldorf, le Bavarois pourrait bien décrocher une nouvelle médaille d'or lors du championnat des nations de longue piste à Roden. Avec ses coéquipiers Erik Riss, Stephan Katt et Jörg Tebbe, c'est une équipe allemande expérimentée qui sera prête à se battre pour les médailles.

"Tous seront difficiles à battre", déclare Smolinski en rendant hommage aux équipes adverses, mais il est aussi suffisamment sûr de lui pour viser le titre comme objectif. "Nous nous connaissons tous depuis longtemps et nous nous entendons très bien entre nous", explique Smolinski. "Nous devrons être en harmonie sur la piste et nous devrions éviter les zéros à chaque manche".

Pour pouvoir à nouveau concourir pour des médailles aux championnats du monde, le Bavarois a dû travailler dur ces dernières années et surmonter et assimiler plusieurs revers. Après sa grave fracture de la hanche en 2020, Smolinski s'est battu pour remonter sur sa moto et est même devenu vice-champion du monde de longue piste en 2021. Puis, au printemps 2022, la mauvaise nouvelle est tombée : l'homme de 38 ans avait besoin d'une hanche artificielle. Après un long calvaire, "Smoli" est revenu une nouvelle fois et se retrouve aujourd'hui au sommet. "Là où il y a de la volonté, il y a un chemin et nous nous relevons toujours. Je me déplaçais avec des béquilles au quotidien et j'ai dû me battre pour revenir au sommet du monde en subissant plusieurs opérations avec mon équipe et ma famille derrière moi".

Après le championnat du monde individuel en longue piste et le championnat du monde par équipe, le coureur d'Olching vise encore un troisième titre en longue piste, le 3 octobre lors du championnat allemand à Herxheim. Là-bas, il était déjà en route pour la victoire lors de l'ouverture des championnats du monde, lorsqu'un problème technique l'a stoppé net. Smolinski ne se soucie guère du fait qu'il s'agira alors d'un nouveau duel contre ses collègues pilotes, avec lesquels il espère remporter le titre par équipe ce week-end. "Pour moi, c'est business as usual".