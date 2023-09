Dopo il titolo di campione del mondo su pista lunga, Smolinski punta al triplete

A Mühldorf, in Baviera, Martin Smolinski ha vinto il campionato del mondo individuale su pista lunga per la seconda volta nella sua carriera. Il prossimo titolo di campione del mondo è previsto già per il prossimo fine settimana.

Martin Smolinski potrebbe vivere una settimana d'oro. Dopo che il bavarese ha vinto il Campionato del Mondo sulla pista di sabbia di 1000 metri a Mühldorf, un'altra medaglia d'oro potrebbe seguire alla pista lunga delle Nazioni a Roden. Con i suoi compagni di squadra Erik Riss, Stephan Katt e Jörg Tebbe, una squadra tedesca esperta è pronta ad affrontare il duello per le medaglie.

"Tutti loro saranno difficili da battere", afferma Smolinski, che porta rispetto alle squadre avversarie, ma è anche abbastanza fiducioso da puntare al titolo. "Ci conosciamo tutti da molto tempo e andiamo abbastanza d'accordo tra di noi", ha detto Smolinski. "Dovremo armonizzarci in pista ed evitare gli zeri in ogni manche".

Per poter tornare a gareggiare per le medaglie dei Campionati del Mondo, il bavarese ha dovuto lavorare duramente negli ultimi anni e affrontare e superare diverse battute d'arresto. Dopo la grave frattura all'anca del 2020, Smolinski ha lottato per tornare in bicicletta e si è persino classificato secondo ai campionati mondiali su pista lunga nel 2021. Poi, nella primavera del 2022, la brutta notizia: il 38enne aveva bisogno di un'anca artificiale. Dopo un lungo calvario, "Smoli" è tornato ancora una volta e ora è di nuovo al top. "Dove c'è una volontà, c'è un modo e ci si rialza sempre. Nella vita di tutti i giorni dipendevo dalle stampelle e ho dovuto lottare per tornare in cima al mondo con diverse operazioni, con il mio team e la mia famiglia alle spalle".

Dopo i Campionati del Mondo individuali su pista lunga e i Campionati del Mondo a squadre, il corridore di Olching punta ancora a un terzo titolo su pista lunga, il 3 ottobre ai Campionati tedeschi di Herxheim. Lì era già in procinto di vincere l'apertura del Campionato del Mondo, quando un difetto tecnico lo ha fermato. Smolinski non è affatto preoccupato del fatto che si troverà di nuovo a competere con i suoi compagni di squadra, con i quali vuole vincere il titolo a squadre questo fine settimana. "Per me è una cosa normale.