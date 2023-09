Depois do título de campeã do mundo de pista longa, Smolinski quer o triplo

Martin Smolinski pode ter uma semana de ouro. Depois de o bávaro ter vencido o Campeonato do Mundo na pista de areia de 1000 metros em Mühldorf, poderá seguir-se outra medalha de ouro na Pista Longa das Nações em Roden. Com os seus companheiros de equipa Erik Riss, Stephan Katt e Jörg Tebbe, uma equipa alemã experiente está pronta para enfrentar o duelo pelas medalhas.

"Smolinski respeita as equipas adversárias, mas também está suficientemente confiante para lutar pelo título. "Conhecemo-nos todos há muito tempo e damo-nos muito bem uns com os outros", disse Smolinski. "Teremos de nos harmonizar em pista e evitar os zeros em cada corrida."

Para poder voltar a competir por medalhas no Campeonato do Mundo, o bávaro teve de trabalhar arduamente nos últimos anos e lidar com e ultrapassar vários contratempos. Após a grave fratura da anca em 2020, Smolinski lutou para regressar à bicicleta e chegou mesmo a ser vice-campeão do mundo de pista longa em 2021. Depois, na primavera de 2022, a má notícia: o atleta de 38 anos precisava de uma anca artificial. Após uma longa provação, "Smoli" regressou mais uma vez e está agora de volta ao topo. "Onde há vontade, há um caminho e nós levantamo-nos sempre. Estava dependente de muletas na vida quotidiana e tive de lutar para voltar ao topo do mundo com várias operações, com o apoio da minha equipa e da minha família."

Depois dos Campeonatos do Mundo individuais de pista longa e dos Campeonatos do Mundo por equipas, o ciclista de Olching continua a procurar um terceiro título em pista longa, a 3 de outubro, nos Campeonatos da Alemanha, em Herxheim. Já estava a caminho da vitória na abertura do Campeonato do Mundo quando uma falha técnica o impediu. Smolinski não está preocupado com o facto de voltar a competir com os seus colegas pilotos, com os quais quer conquistar o título por equipas este fim de semana. "Para mim, é como sempre.